▲ 久違的德系之道！Audi Q5 Sportback 45 TFSI quattro Edition One 來佈道

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如同 BMW X4 之於 X3、Mercedes-Benz GLC Coupe 之於 GLC 一樣，Q5 Sportback 的登台，相信熟悉車壇的車迷朋友應該不陌生，透過「斜背」元素的導入，讓既有的Q5車系更具運動風格，且在盡量不影響車內空間機能的基礎上，提供瞄準豪華中型休旅車款買家更具個性的新選擇。
不知道有沒有車迷朋友與我一樣，認為Audi除了是一個很會打造車燈的品牌以外，更是一個很懂「斜背」美學的車廠，除了最新推出的 e-tron GT 是極佳的例子以外，更資深的同門兄弟如 A5 Sportback、A7 Sportback 等車型也以極美的車尾，展現 Audi 於 C 柱後的獨到美感天賦。
Q5 Sportback 當然也沒例外，雖然在 B 柱之前擁有與 Q5 如出一轍的車身造型與比例，但透過更傾斜的 C 柱與更高翹的臀線，營造出截然不同的背影造型，讓道路上又多了一輛「背殺」休旅車，更有與同門師兄 Porsche Macan 互別苗頭的實力。
相較於外型的新鮮感，座艙內的佈局顯得熟悉許多，一如先前試駕小改款 Q5 般的印象，簡潔流暢、新穎融合部分傳統的感受，是車內格局給人的主要感受，雖然透過全數位虛擬駕駛座艙的導入，在儀表板、中控台上的多媒體系統分別塞入了 12.3 吋與 10.1 吋的兩只大螢幕，但控台中央的實空調介面與下方的實體按鍵列，還是給予了我們這種傳統用車人偏愛的熟悉感。
或許相較於當前強調大螢幕、觸控介面、炫目燈光營造為主的座艙設計主軸，在 Q5 Sportback 的中控台上沒有如此強烈的新鮮感，但那種一入座即刻可以把所有控制介面上手、駕駛時盯著前方看也可「盲控」空調介面的得心應手，真的會讓所有老司機會心一笑。
斜背的造型對於後座空間影響多少？其實從後座頂篷上兩個上挖的設計，就知道 Audi 原廠設計師盡可能想保留與 Q5 相同的空間機能，實際乘坐，確實也可感受到其心意，以自身 170cm 身高入座，腿部、頭部都尚有舒適餘裕，雖然頭部空間無法與 Q5 車型平起平坐，但至少不到讓人立刻觸頂的難堪。在造型與空間機能上取得平衡，Q5 Sportback 表現也算可圈可點。
中控台控制時的得心應手，也反映在整體的操駕感受上。僅有單一 45 TFSI quattro 配置的動力規格，2.0 升渦輪增壓汽油引擎加上 12V 輕油電系統加持，265hp/370Nm 的動能輸出，從靜止時輕快的提速展現都會遊走的友善度，並透過 S-tronic 七速自手排的銜接，可以感受到力道傳輸的暢快與直接，就算配上 quattro 四輪驅動系統也不顯拖泥帶水。但可惜的是，僅有 12V 的複合動力加持，無法讓怠速熄火與再啟動時與擁有 48V 輕油電系統般難以察覺震動，在科技上的比拼競賽中，也讓人有矮上一截的感受。
但不可諱言的，與主要雙 B 對手相比，Q5 Sportback 的駕馭感受是最容易上手、最無明顯個性的，且從駕駛介面、駕馭感受、動力輸出掌握性、轉向手感等，一上車油門一踩、方向盤一轉，你就可以知道這車的八成個性。從此角度出發，Q5 Sportback 對於扮演一輛全家共同使用的家庭用車此身份而言，絕對有更勝對手的優勢。
另一角度，在雙 B 對手白熱化的競爭下，過往傳統印象中那種德系品牌內斂、剛毅、低調但卻展現實用機能的設計邏輯，反而在 Q5 Sportback 的座艙中有著更精準、明確的感受，如果你仍是像我這種喜愛傳統德國設計的老司機，在體驗過對手之後再來入座 Q5 Sportback，應該可以明瞭我所講的重點為何。
低調、內斂，但並不表示 Q5 Sportback 跟不上時代，透過公路行車輔助套件的協助，該有的 ADAS 系統並無缺席，從 ACC、塞車輔助系統、前方預警式安全防護系統、主動式車道維持及偏離警示系統、後方橫向車流輔助系統、車道變換輔助系統、360 度全視角顯影等科技全部搭載，用安全科技審視 Q5 Sportback，倒不會有任何漏氣之處。
論品牌聲量、論車系市占率、論銷售歷史，Q5 Sportback 都不會是當前台灣車市中的第一首選，但這並不代表在產品實力上，Q5 Sportback 有任何矮人一截的問題，反而更可以提供給想要選擇非傳統休旅車、不喜歡與人相同的買家們，一個更獨特的購車選擇。不過 Q5 Sportback 也必須要繃緊神經，畢竟除了上述的雙 B 與 Lexus 對手以外，其他如 Volvo XC60、Range Rover Velar 等，也擁有相當具威脅性的實力，要如何在對手夾擊中突圍？還要同步對抗當前晶片、船運等諸多不利因素？Audi Taiwan 的功課，顯得格外艱澀。