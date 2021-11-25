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久違的德系之道！Audi Q5 Sportback 45 TFSI quattro Edition One 來佈道

▲ 久違的德系之道！Audi Q5 Sportback 45 TFSI quattro Edition One 來佈道
▲ 久違的德系之道！Audi Q5 Sportback 45 TFSI quattro Edition One 來佈道

2GameSome - 有車賞

2021-11-25 09:25:01

或許是同門師兄 Porsche Macan 的光環太過耀眼，Audi Q5 於台灣市場始終無法大展身手，更遑論與市場龍頭如 Lexus NX 或 Mercedes-Benz GLC 一較高下；該如何扳回一城？除了 Audi 近來大舉引進的休旅 Q 系家族陸續登台以外，此次主角 Q5 Sportback，會有讓人滿意的答案嗎？

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試駕車款為 Audi Q5 Sportback 45 TFSI quattro Edition One，售價為新台幣 299 萬。
試駕車款為 Audi Q5 Sportback 45 TFSI quattro Edition One，售價為新台幣 299 萬。
如同 BMW X4 之於 X3、Mercedes-Benz GLC Coupe 之於 GLC 一樣，Q5 Sportback 的登台，相信熟悉車壇的車迷朋友應該不陌生，透過「斜背」元素的導入，讓既有的Q5車系更具運動風格，且在盡量不影響車內空間機能的基礎上，提供瞄準豪華中型休旅車款買家更具個性的新選擇。

不知道有沒有車迷朋友與我一樣，認為Audi除了是一個很會打造車燈的品牌以外，更是一個很懂「斜背」美學的車廠，除了最新推出的 e-tron GT 是極佳的例子以外，更資深的同門兄弟如 A5 Sportback、A7 Sportback 等車型也以極美的車尾，展現 Audi 於 C 柱後的獨到美感天賦。

車身尺碼為 4689 x 1917 x 1635mm，軸距長度為 2829mm。
車身尺碼為 4689 x 1917 x 1635mm，軸距長度為 2829mm。
Q5 Sportback 當然也沒例外，雖然在 B 柱之前擁有與 Q5 如出一轍的車身造型與比例，但透過更傾斜的 C 柱與更高翹的臀線，營造出截然不同的背影造型，讓道路上又多了一輛「背殺」休旅車，更有與同門師兄 Porsche Macan 互別苗頭的實力。

搭載 LED 極光頭燈組，配備有極線 LED 識別燈。
搭載 LED 極光頭燈組，配備有極線 LED 識別燈。
Edition One 專屬外觀套件包含有 S line 式樣黑色風格套件。
Edition One 專屬外觀套件包含有 S line 式樣黑色風格套件。
黑色後視鏡也是 Edition One 專屬外觀套件之一。
黑色後視鏡也是 Edition One 專屬外觀套件之一。
20 吋輪圈也在 Edition One 專屬外觀套件清單中。
20 吋輪圈也在 Edition One 專屬外觀套件清單中。
窗框皆採用黑色塗裝。
窗框皆採用黑色塗裝。
斜背造型為 Q5 Sportback 最大特色。
斜背造型為 Q5 Sportback 最大特色。
起伏的肩線，展現車側的美感層次。
起伏的肩線，展現車側的美感層次。
相較於外型的新鮮感，座艙內的佈局顯得熟悉許多，一如先前試駕小改款 Q5 般的印象，簡潔流暢、新穎融合部分傳統的感受，是車內格局給人的主要感受，雖然透過全數位虛擬駕駛座艙的導入，在儀表板、中控台上的多媒體系統分別塞入了 12.3 吋與 10.1 吋的兩只大螢幕，但控台中央的實空調介面與下方的實體按鍵列，還是給予了我們這種傳統用車人偏愛的熟悉感。

導入 Audi 全速位虛擬駕駛座艙。
導入 Audi 全速位虛擬駕駛座艙。
12.3 吋全數位儀表板。
12.3 吋全數位儀表板。
三輻式真皮多功能方向盤。
三輻式真皮多功能方向盤。
MMI navigation plus 多媒體導航系統整合 10.1 吋中控主螢幕。
MMI navigation plus 多媒體導航系統整合 10.1 吋中控主螢幕。
配備日照感應式三區獨立恆溫空調。
配備日照感應式三區獨立恆溫空調。
無線充電板設置在中央扶手前。
無線充電板設置在中央扶手前。
或許相較於當前強調大螢幕、觸控介面、炫目燈光營造為主的座艙設計主軸，在 Q5 Sportback 的中控台上沒有如此強烈的新鮮感，但那種一入座即刻可以把所有控制介面上手、駕駛時盯著前方看也可「盲控」空調介面的得心應手，真的會讓所有老司機會心一笑。

中控台仍有實體按鍵設計。
中控台仍有實體按鍵設計。
S line 式樣發光門檻為 Edition One 升級配備之一。
S line 式樣發光門檻為 Edition One 升級配備之一。
斜背的造型對於後座空間影響多少？其實從後座頂篷上兩個上挖的設計，就知道 Audi 原廠設計師盡可能想保留與 Q5 相同的空間機能，實際乘坐，確實也可感受到其心意，以自身 170cm 身高入座，腿部、頭部都尚有舒適餘裕，雖然頭部空間無法與 Q5 車型平起平坐，但至少不到讓人立刻觸頂的難堪。在造型與空間機能上取得平衡，Q5 Sportback 表現也算可圈可點。

雙前座為跑車座椅並附上加熱功能。
雙前座為跑車座椅並附上加熱功能。
標配全景式電動玻璃天窗。
標配全景式電動玻璃天窗。
後座頂篷上刻意上挖，為後座乘客騰出更多的頭部空間。
後座頂篷上刻意上挖，為後座乘客騰出更多的頭部空間。
標準乘坐狀態下，後廂容積為 510 公升。
標準乘坐狀態下，後廂容積為 510 公升。
後座椅背傾倒後，置物容積可擴充至 1480 公升水準。
後座椅背傾倒後，置物容積可擴充至 1480 公升水準。
可透過後廂兩側拉桿直接傾倒後座椅背，相當便利。
可透過後廂兩側拉桿直接傾倒後座椅背，相當便利。
中控台控制時的得心應手，也反映在整體的操駕感受上。僅有單一 45 TFSI quattro 配置的動力規格，2.0 升渦輪增壓汽油引擎加上 12V 輕油電系統加持，265hp/370Nm 的動能輸出，從靜止時輕快的提速展現都會遊走的友善度，並透過 S-tronic 七速自手排的銜接，可以感受到力道傳輸的暢快與直接，就算配上 quattro 四輪驅動系統也不顯拖泥帶水。但可惜的是，僅有 12V 的複合動力加持，無法讓怠速熄火與再啟動時與擁有 48V 輕油電系統般難以察覺震動，在科技上的比拼競賽中，也讓人有矮上一截的感受。

搭載2.0 升渦輪增壓汽油引擎加上 12V 輕油電系統，具備 265hp/5250~6500rpm 最大馬力與 370Nm/1600~4500rpm 最大扭力輸出。
搭載2.0 升渦輪增壓汽油引擎加上 12V 輕油電系統，具備 265hp/5250~6500rpm 最大馬力與 370Nm/1600~4500rpm 最大扭力輸出。
動力銜接 S-tronic 七速自手排，原廠數據顯示可於 6.1 秒完成 0-100km/h 加速過程，極速可達 240km/h。
動力銜接 S-tronic 七速自手排，原廠數據顯示可於 6.1 秒完成 0-100km/h 加速過程，極速可達 240km/h。
配備有 Audi drive select 可程式車身動態系統。
配備有 Audi drive select 可程式車身動態系統。
但不可諱言的，與主要雙 B 對手相比，Q5 Sportback 的駕馭感受是最容易上手、最無明顯個性的，且從駕駛介面、駕馭感受、動力輸出掌握性、轉向手感等，一上車油門一踩、方向盤一轉，你就可以知道這車的八成個性。從此角度出發，Q5 Sportback 對於扮演一輛全家共同使用的家庭用車此身份而言，絕對有更勝對手的優勢。

輕快、飽滿的加速曲線相當容易掌控，再加上 quattro 四輪驅動系統的貼地性，給人相當高的安全感。
輕快、飽滿的加速曲線相當容易掌控，再加上 quattro 四輪驅動系統的貼地性，給人相當高的安全感。
另一角度，在雙 B 對手白熱化的競爭下，過往傳統印象中那種德系品牌內斂、剛毅、低調但卻展現實用機能的設計邏輯，反而在 Q5 Sportback 的座艙中有著更精準、明確的感受，如果你仍是像我這種喜愛傳統德國設計的老司機，在體驗過對手之後再來入座 Q5 Sportback，應該可以明瞭我所講的重點為何。

行車質感表現也不俗，包含隔音、路面震動抑制等皆可圈可點。
行車質感表現也不俗，包含隔音、路面震動抑制等皆可圈可點。
低調、內斂，但並不表示 Q5 Sportback 跟不上時代，透過公路行車輔助套件的協助，該有的 ADAS 系統並無缺席，從 ACC、塞車輔助系統、前方預警式安全防護系統、主動式車道維持及偏離警示系統、後方橫向車流輔助系統、車道變換輔助系統、360 度全視角顯影等科技全部搭載，用安全科技審視 Q5 Sportback，倒不會有任何漏氣之處。

搭載齊全的 ADAS 系統，但如 ACC 等系統操控仍須透過方向盤左下側額外撥桿控制而非整合到方向盤上，設計感稍嫌過時。
搭載齊全的 ADAS 系統，但如 ACC 等系統操控仍須透過方向盤左下側額外撥桿控制而非整合到方向盤上，設計感稍嫌過時。
論品牌聲量、論車系市占率、論銷售歷史，Q5 Sportback 都不會是當前台灣車市中的第一首選，但這並不代表在產品實力上，Q5 Sportback 有任何矮人一截的問題，反而更可以提供給想要選擇非傳統休旅車、不喜歡與人相同的買家們，一個更獨特的購車選擇。不過 Q5 Sportback 也必須要繃緊神經，畢竟除了上述的雙 B 與 Lexus 對手以外，其他如 Volvo XC60、Range Rover Velar 等，也擁有相當具威脅性的實力，要如何在對手夾擊中突圍？還要同步對抗當前晶片、船運等諸多不利因素？Audi Taiwan 的功課，顯得格外艱澀。

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