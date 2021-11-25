紅豆煮幾小時都不軟？婆媽「1作法」秒改善：口感超綿密
近期溫度不斷下探，辛勞一天回家後很需要碗熱騰騰的湯品，就有位女子想煮紅豆湯給家人暖身，用電鍋熬煮的過程卻產生許多問題，一些有相同狀況的網友也紛紛大嘆「紅豆煮不爛」，擁有多年料理經驗的婆媽便建議改用瓦斯煮，在滾水時下的紅豆口感綿密軟爛，非常美味。
編輯中心/綜合報導
2021-11-25 11:03:31
原PO於臉書社團《廚藝公社》發文，說明近期在試煮紅豆湯時產生兩個疑惑，1是300g紅豆、水比例1：6的話該加多少糖；2是為了讓紅豆吃起來軟爛而使用冷凍法，方法是將紅豆清洗後加水進冷凍庫，隨後用電鍋烹煮，豆體會變得柔軟綿密。可她冷凍後拿出時是塊紅豆冰磚，且同事提醒泡過的紅豆水必須倒掉，讓她疑惑此步驟是必要嗎？
原PO的第1個問題網友一致認為比例喜好因人而異，第2個問題則建議將水倒掉「泡紅豆的水要倒掉喔，很多豆類會灑落葉劑或除草劑，沒灑的話隔壁田也可能會灑」，且紅豆進冷凍庫前必須瀝乾，正常不會呈冰磚模樣「冷凍法無論煮什麼都是先瀝乾再冷凍喔！」、「紅豆多洗幾次泡約30分鐘至1小時瀝乾冷凍」。
有網友則提出使用冷凍法後在電鍋中熬煮數個小時，紅豆豆體仍相當堅硬，並不像傳聞中的又軟又棉。對紅豆頗有心得的網友就建議改用瓦斯烹煮，將水煮至沸騰後再下豆「用電鍋不可能用到滾水了，還是用瓦斯爐吧，很快就開始軟了，這就是冷凍法煮的紅豆，煮到五分鐘，用牙咬都六分熟了」。 （編輯：李惠婷）