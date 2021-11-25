特企／韓國超人氣國民飲品 Binggrae香草牛奶新品上市
常去韓國的朋友肯定都知道賓格瑞（Binggrae）這個國民飲料品牌，其香蕉牛奶更是必喝款，韓味不二為台灣總代理商，但近期推出了人氣超高的香草牛奶，讓喜愛香草味的韓國人趨之若鶩！如果你本身也是喜歡香草冰淇淋的風味，那這款飲品絕對值得嚐鮮。
繼香蕉、草莓、哈密瓜、蜜桃荔枝即將引進香草口味，一口喝下去的味道帶有香草的香甜氣味，還有濃郁的奶香，口感跟冰淇淋超級相似。現在消費者飲品有不偏愛太甜的趨勢，雖然是香草牛奶，但喝起來不會太甜，感覺就像是加了冰淇淋再減糖之後的味道，而且喝起來一點都不會覺得膩，反而相當清爽，除了單喝之外，很多行家更是把它當作食材之一，跟其他飲品混合。
濃郁的奶香與香草香，顛覆了以往我們所喝到類似飲品的甜度，香醇不膩，除了單喝，也非常適合用來調佐黑咖啡，不但會讓咖啡的苦味變淡，濃郁的奶香跟香草氣味，更是讓咖啡層次更加提升，喝起來相當順口，熱愛健身的朋友也可以跟乳清混搭，手搖之後不但風味層次豐富，也讓口感更柔順。值得一提的是，加上香蕉、草莓、哈密瓜跟蜜桃荔枝，一共五種風味，11/23(二)~12/6(一)不只在新光三越信義A11韓國商品展有販售，日後在全省7-11都買得到唷！
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