BMW NEXTGEN JOY – 聖誕築夢計畫 攜手兒童福利聯盟帶頭支持公益
BMW 總代理汎德長久以來在兒童福利與青少年教育推廣上持續耕耘，此次攜手「兒童福利聯盟文教基金會（CWLF）」，發起「BMW NEXTGEN JOY – 聖誕築夢計畫」，凡 11 月 25 日起至活動平台捐款予「兒童福利聯盟文教基金會」達 1,200 元以上，即可獲得「2021 BMW 聖誕公益禮盒」乙組（限量 800 份），本次所募得款項將全數捐贈予兒童福利聯盟，號召大眾以行動支持公益，幫助孩童安心升學、追逐夢想，為社會注入更多溫暖。
2GameSome - 有車賞
2021-11-25 11:55:00
兒童福利聯盟長久以來致力於兒童福利工作的推展，協助兒少福利、弱勢家庭服務、失依兒童與單親兒童，為兒童謀取最佳福利，讓每個孩子都能擁有愛、關心和了解，能夠平安、健康的成長。今年BMW總代理汎德與兒童福利聯盟合作發起「BMW NEXTGEN JOY – 聖誕築夢計畫」凡 11 月 25 日起至活動平台捐款予「兒童福利聯盟文教基金會」達 1,200 元以上，即可獲得「2021 BMW 聖誕公益禮盒」乙組（限量 800 份），亦歡迎 BMW 車迷朋友自由樂捐，款項將用於弱勢家庭兒少教育成長，補助課輔、托育、才藝等學習費用，藉此方式讓孩童能開過更多新視野，發揮潛能獲取成就感，與孩子共創更好的世界。
「2021 BMW聖誕公益禮盒」內含一輛 BMW 原廠 1:41 模型車，共有四款隨機搭配及台灣在地精緻茶品糕點，結合禮盒內四款不同的精細場景設計及印有道路的小卡，讓消費者可以隨心打造成一個屬於自己的小城市並且暢遊其中，享受專屬於 BMW 的駕馭魅力。
捐款平台: https://mybmw.tw/BMWNEXTGENJOY