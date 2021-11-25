COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

船班找嘸、貨品卡關！中國拒給航運數據　全球供應鏈混亂

▲有航商發現，10中旬起中國水域的航運數據資料銳減，導致全球供應鏈更緊張。（圖／美聯社／達志影像）
▲有航商發現，10中旬起中國水域的航運數據資料銳減，導致全球供應鏈更緊張。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2021-11-25 13:09:39

全球供應鏈吃緊，中國11月上路的《個人信息保護法》卻讓航運業面臨的困境雪上加霜，原因在於有航商發現10月下旬開始，中國水域的航運數據銳減了將近9成，外媒推測這可能是因為中國與世日益隔絕，加上對外國的不信任漸深，導致全球原本就混亂的供應鏈得面對更艱鉅的挑戰。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《CNN商業頻道》（CNN Business）報導，全球船運資料供應商「VesselsValue」數據顯示，在10月28日至11月15日期間這過去3周以來，中國這個全世界第二大的經濟體內，發送船隻訊號數據下降了9成，導致船運商、貨主無從得知貨品運送的訊息。VesselsValue的首席貿易分析師庫克（Charlotte Cook）也表示，「整個船運業在中國地面收發的自動識別系統（AIS）信號都在減少」。

一般來說，航運數據公司能藉著AIS追蹤全球船舶動向、得知船隻的卸貨、停泊、駛離時間等重要資訊。然而有分析師認為，中國的《個人信息保護法》雖未載明航運數據的限制，但一般與個人信息想離開中國必須先經由政府批准，中國供應商主動停止提供重要船運數據，代表了北京不打算將資訊暴露在外國政府、企業手中。

▲中國拒絕提供航運船隻訊號，導致全球供應鏈更緊張。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國《個人信息保護法》上路後，許多地面接收的AIS訊號收發器遭拆除，航商無法掌握資訊。（圖／美聯社／達志影像）


然而全球十大貨櫃港口中，中國就占了六個，加上聖誕節將至，此番舉動只會造成供應鏈更加混亂，貿易分析師庫克認為，中國是煤炭和鐵礦石的主要進口國，也是全球主要的集裝箱出口國之一。仰賴AIS數據來預測船舶航行、季節性趨勢的航運公司一旦缺乏了中國的數據，就無法順利提高港口使用率，對整個海洋供應鏈都會造成重大挑戰。

此外，庫克也引述中國同事的說法，指出部分AIS訊號收發器已從中國海岸線的站點上拆除，並配合中國國安部門指示，僅有政府認可的「合格方」才能架設。維吉尼亞大學達頓商學院副教授馬尼（Vidya Mani）亦指出，長達數週的交貨期，若碰上無法追蹤的航運信息時，商家傾向訂購更多貨物，但這只會反過來加劇航運堵塞和溢價，導致商品成本提高，售價跟著提高。

▲中國拒絕提供航運船隻訊號，導致全球供應鏈更緊張。（圖／美聯社／達志影像）
▲供應鏈吃緊導致物價上漲。（圖／美聯社／達志影像）


大部分專家預估，供應鏈困境可能延續到2022年，尤其是中國還面臨了能源短缺問題，電力短缺加上油價飆升，導致物流司機為了緩解盈利壓力，只能選擇減少運輸次數，交貨時間再度延長。《經濟學人》智庫國際商業和法規專家特瑞迪（Andrew Viteritti）認為，中國若能解決潛藏的能源危機，度過特別寒冷的冬天，全球有機會於2022年夏天恢復供應鏈。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
94.37%5.63%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意公民投票案公告成立後一個月起至六個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行？

不同意
同意
92.66%7.34%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

不同意
同意
92.39%7.61%
2021-11-18-2021-12-11

您是否同意核四啟封商轉發電？

不同意
同意
92.57%7.43%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀