船班找嘸、貨品卡關！中國拒給航運數據　全球供應鏈混亂

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一般來說，航運數據公司能藉著AIS追蹤全球船舶動向、得知船隻的卸貨、停泊、駛離時間等重要資訊。然而有分析師認為，中國的《個人信息保護法》雖未載明航運數據的限制，但一般與個人信息想離開中國必須先經由政府批准，中國供應商主動停止提供重要船運數據，代表了北京不打算將資訊暴露在外國政府、企業手中。
然而全球十大貨櫃港口中，中國就占了六個，加上聖誕節將至，此番舉動只會造成供應鏈更加混亂，貿易分析師庫克認為，中國是煤炭和鐵礦石的主要進口國，也是全球主要的集裝箱出口國之一。仰賴AIS數據來預測船舶航行、季節性趨勢的航運公司一旦缺乏了中國的數據，就無法順利提高港口使用率，對整個海洋供應鏈都會造成重大挑戰。
此外，庫克也引述中國同事的說法，指出部分AIS訊號收發器已從中國海岸線的站點上拆除，並配合中國國安部門指示，僅有政府認可的「合格方」才能架設。維吉尼亞大學達頓商學院副教授馬尼（Vidya Mani）亦指出，長達數週的交貨期，若碰上無法追蹤的航運信息時，商家傾向訂購更多貨物，但這只會反過來加劇航運堵塞和溢價，導致商品成本提高，售價跟著提高。
大部分專家預估，供應鏈困境可能延續到2022年，尤其是中國還面臨了能源短缺問題，電力短缺加上油價飆升，導致物流司機為了緩解盈利壓力，只能選擇減少運輸次數，交貨時間再度延長。《經濟學人》智庫國際商業和法規專家特瑞迪（Andrew Viteritti）認為，中國若能解決潛藏的能源危機，度過特別寒冷的冬天，全球有機會於2022年夏天恢復供應鏈。