中市再逮2580博弈集團13人　非法金流23億元

將宋姓男大生毆傷的瑪莎拉蒂三惡少因有線上博奕集團之背景，臺中市警察局決心持續掃蕩2580博弈集團犯罪組織，經運用科技偵防平臺進行大數據分析結果，比對出以徐嫌為首之水房集團涉嫌參與博弈洗錢，並報請臺中地檢署湯股鍾檢察官祖聲指揮偵辦，於昨（24）日一舉破獲水房集團及「3○娛樂城」、「大○娛樂城」博弈機房2團，共計查緝13人到案，並查扣手機45支、電腦主機17臺、SIM卡、U盾、點鈔機、監視器、網路分享器、防火牆、交換器、帳冊等，以及不法所得新臺幣89萬元。該集團5月份迄今非法金流高達新臺幣約23億元。
記者鄧力軍/台中報導
2021-11-25 16:10:58
今（25）日的記者會由大隊長林明佐主持，科偵隊隊長張承瑞說明案情。追查過程中，警方發現該水房集團主要是透過大陸人頭帳戶作為洗錢管道，該集團5月份迄今非法金流高達人民幣5.4億元（換算新臺幣約23億元）。另外，在監控過程中，專案人員還蒐證到水仔交付水錢的畫面，當場人贓俱獲被警方「斷水流」。全案於今日警詢調查後，將以刑法賭博罪、洗錢防制法等罪嫌移請地檢署偵辦。
警方表示將持續溯源嚴查犯罪集團，對於從事非法營利行為、會一間一間的辦，對於組織共犯同夥、會一個一個的抓，對於不法所得，依法全數查扣，只要敢在臺中逞凶犯案，天涯海角，絕不放過，一定嚴查嚴辦，而且是「斬草除根、除惡務盡」，展現政府打擊犯罪之決心，遏制不肖之徒氣焰，提供市民一個安居樂業的環境。