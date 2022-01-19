小偷貓「順手牽羊」鄰居物品 百件贓物主人開粉專找失主
這真的是「怪盜貓咪」！美國加州一名飼主珍Jean Chu在多年前收養一隻名為「達斯提Dusty」的暹羅貓，牠每天晚上都會悄悄翻入鄰居家行竊，最高紀錄一個晚上能偷11件物品回家，逼得珍不得不開設「失物招領」粉專找將贓物物歸原主！
編輯中心/綜合報導
2022-01-19 14:21:39
達斯提的馬麻珍在2006年開始收養牠時，原本生活相當安定，但是當牠兩歲時珍經常發現家裡莫名其妙出現一些沒看過的東西，確認不是家人的所有物後，他們開始調查發現竟然是達斯提「叼」回來的贓物！在牠開始偷東西的三年內，牠偷了大約600多件物品，包含手套、海綿、抹布、毛巾、襪子、玩具、球、鞋子、衣服、撿便袋、髮圈、蛙鏡、甚至是嬰兒奶嘴，只要牠能叼得動的牠都會想辦法帶回家，甚至最高紀錄一個晚上就偷了11樣物品，而且牠對正在晾乾的泳衣情有獨鍾，曾經在同一戶人家偷走六件泳衣！由於累積的贓物越來越多，珍無奈地只好開了粉專，讓大家自行來認領失物。達斯提的怪癖漸漸在鄰居間傳開，幸好大家都覺得很有趣，只要發現東西不見，就先主動到達斯提家尋問，才不至於讓牠被警察「拘捕」。
由於達斯提的名聲越來越響亮，許多媒體都來採訪讓牠聲名大噪，不過年紀已達高齡的牠現在不偷東西了，改為受邀參加動物保護活動等等，還曾經擔任寵物大遊行的首席大使，看來怪盜貓已經正式「金盆洗手」，也讓馬麻不用再傷腦筋為偷竊物品找失主了！