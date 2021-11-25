智慧科技全面升級 ─ Ford全新一代Ranger正式亮相

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Ford最重要的全球戰略皮卡Ranger，於全球180多個市場販售，深獲各種需求消費者青睞，在歐洲更是中型皮卡的銷售領先者，至2021年9月在歐洲共賣出45,539 輛，市占率達39.9%，在台灣也同樣相當受到歡迎。
全新一代Ranger是由Ford澳洲產品研發中心主導研發工程，集結Ford全球工程師與設計師組成研發團隊，為讓新一代Ranger更符合消費者需求，團隊與全球各地車主進行了超過5,000次訪談與數十場客戶研討會，收集車主的使用心得與意見。
全新Ranger，維持一貫充滿肌肉感的基本輪廓，車頭導入Ford皮卡家族新設計語彙，最顯眼的就是貫穿水箱護罩中央的展翼橫柵，以及左右兩端的C字形LED日行燈，同時，全新Ranger也將首次提供矩陣式 LED頭燈；車側內凹式車門鈑件增加了側面的層次感，尾燈設計則以淚C字形排列與頭燈相互呼應。全新升級底盤，軸距較前代增長50mm，貨斗也加寬了50mm，以提供更好的空間與乘載機能。液壓成型的前段車體結構，為新配的V6引擎創造更多空間，並且強化前方氣流導引，以利在荷重時引擎的散熱效能。
在動力系統部分，新增一具3.0升V6渦輪增壓柴油引擎，以滿足消費者應對重度載重與更嚴苛越野路況的需求，但在第一波訊息中未公布實際動力數據，而該具引擎在F150上則有250hp與597Nm之動力輸出，不過在全新Ranger則還會有所調整。
除了3.0升V6渦輪增壓柴油引擎，現行車型所使用的2.0升單渦輪增壓與雙渦輪增壓的直四柴油引擎也會沿用，並且在部分地區會提供2.3 升 EcoBoost 四缸汽油引擎；變速系統則有更新過的10速自排與傳統6速手排可選擇。
而上述軸距增加50mm，主要是將前輪往前移了50mm，讓前輪更接近車頭，以獲得更好的進入角，強化越野能力，另外後避震器位置也調整至車架縱向大樑的外側，以改善乘坐品質，提升舒適度。傳動系統部分，則有全時四輪傳動與可切換傳動模式之四輪傳動兩種系統可選。
相較於外觀，內裝變革幅度更大，最明顯的改變就是中控台中央配上了一具直立式的大面積觸控液晶螢幕，依不同車型有10.1吋與12吋兩種規格，除了空調外，配置最新的SYNC™ 4 系統，將包括：娛樂、訊息與語音控制等功能介面都整合其中，並且可透過FordPass Connect與FordPass™應用程式相連結，可遠端鎖車或解鎖，或者遠端開啟車輛外部照明，在野外或戶外工作時，特別受用。另外，駕駛模式介面也與中央螢幕整合，可切換至駕駛模式或越野模式專業顯示功能，監控傳動系統動力輸出狀況、轉向角度、車輛俯仰角和側傾角等狀況，以及其他車輛功能控制。同時具備360環景顯示功能。儀錶板也改為數位液晶螢幕，完全跟上時下數位化潮流。
皮卡時常就是一些自營商的生財器具，為強化運載能力，新Ranger的貨斗加寬了50mm，這個尺寸增加看似不大，實際上卻讓載物便利性大幅提升，讓貨斗可直接置入一張建築膠合板或一個全尺寸棧板；另外，過去許多人要上下進出貨斗時，會踩輪胎翻越，或直接跨上尾門，容易發生危險，所以Ford在全新Ranger的後輪後方增加了踏板設計，讓人員要攀上貨斗更為便利輕鬆，也較為安全。
此外，全新設計的塑料貨斗內墊，除具防滑效果，也可保護貨斗與避免人員直接跪在剛質貨斗上；而在貨斗周邊亦贈加了更多的固定裝置，以方便固定貨物。同時，Ford還為新Ranger設計了一套新的貨物管理系統，可藉由各種隔板，來規劃貨斗的置物方式，便於放置不同尺寸的物品，隔板可利用強力夾板系統或用螺栓固定在貨斗兩側的軌道中，更特別的是貨斗尾門還可以配合專用夾具，變成移動工作台，便於量測或切割木材等功能，機能性與便利性都獲得提升。
全新Ranger發表後，首波將會先在泰國與南非開始投產，至於其他市場投產與上市規劃則會在日後再公布了。