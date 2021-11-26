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炒飯吃錯好幾年？女抖「神吃法」全驚呆：上輩子是日本人

▲炒飯是許多人愛吃的銅板美食之一，加入不同的配料，吃起來的口感就會有所不同。（示意圖／取自pixabay）
▲炒飯是許多人愛吃的銅板美食之一，加入不同的配料，吃起來的口感就會有所不同。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-11-26 07:35:52

炒飯是許多人愛吃的銅板美食之一，加入不同的配料，吃起來的口感就會有所不同，由於簡單好製作，不少人也會在家自己烹飪。而近日，就有網友分享自己吃炒飯時獨特的癖好，表示自己吃炒飯時都還會再配一碗飯，其原因曝光後，引發熱烈討論。

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原PO在「Dcard」貼文指出「我想問....炒飯配飯的吃法很奇怪嗎？對我來說，炒飯就是一道菜啊！我真的很不喜歡單吃炒飯.......所以我去買炒飯的時候，會再點一份炒青菜，偶爾再加個湯，然後拿回家之後再去配電鍋裡面熱熱的白飯，雖然吃不完，但我就是這樣吃的！」

▲炒飯是許多人愛吃的平民美食，但要怎麼炒的好吃又是一門學問。（示意圖／翻攝Pixabay）
▲網友透露自己吃炒飯時不會只單吃，而是把炒飯當作一道菜，並且配著白飯食用。（示意圖／翻攝Pixabay）
貼文一出，網友紛紛回應「我反而覺得炒飯不是一道菜欸....菜根本少的可憐啊，吃炒飯就能當一餐了啦」、「真的也是沒錯，澱粉+澱粉真的有一種美味的感覺，例如薯餅蛋餅、炒麵麵包、大阪燒配飯、拉麵配飯，都超罪惡的」、「澱粉+澱粉我是無法這樣吃」、「能懂你的吃法，以前大學很窮時，都跟四五個同學去點兩大盤炒麵+100元白飯來吃」。

另外，也有不少人認為該吃法無誤「我只想到烏龍派出所裡面有出現過」、「日本人崇尚的澱粉+澱粉，也是沒錯啦」、「真特別，可能你上輩子是日本人」、「我一個日本朋友好像什麼東西都會配白飯，之前帶他一起去士林夜市，他點一個蚵仔煎也會配白飯…」、「不會怪啦，日本人也會拉麵配飯，我是炒米粉配白飯」。（編輯：張嘉哲）

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