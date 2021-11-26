大改款Suzuki SX-4 S-Cross歐洲率先亮相，48V輕油電系統導入節能表現更上一階!

我是廣告 請繼續往下閱讀
大改款Suzuki SX-4 S-Cross在外觀上採用較為方正的LED車燈輪廓搭配厚實的保桿與引擎蓋造型以凸顯都會越野的產品特質，相較下車側鈑件比起頭尾的改變幅度就顯得較為保守，輪拱同樣以塑料防滾石材質包覆但角度比起前代更為方正，尾燈則一改過去較為圓潤的樣貌改走倒L型設計同樣是為了呼應越野性格的產品定位，同時也賦予其更強烈的侵略感受。
車身尺寸部分與改款前幾乎相同，車長、車寬、軸距同樣為4,300mm、1,785mm、2,600mm，僅在車高上多了5mm來到1,585mm，在條件幾乎不變的情況下對車艙空間有所期待的車迷們可能要失望了，不過Suzuki表示在配備大幅更新後乘客對於移動過程的滿意度將更為提升，這次不僅在高階車型導入了9吋中央觸控螢幕，並內建有導航與Android Auto與Apple CarPlay功能，另外還帶來了全景天窗、座椅加熱、雙區恆溫空調、Keyless等舒適配備，全車系還標配有號誌辨識、主動巡航及盲點偵測系統，對比過去較為單薄的配備清單而言這次算超前部屬了。
動力上歐規車型配置的是1.4升汽油引擎搭配48V輕油電系統，這套系統主要是針對節能表現的精進並非動力上的加持，因此127匹的綜效馬力與23.9公斤米的扭力峰值並不驚艷，標準車型的0-100 km/h加速成績落在9.5秒，高階的Allgrip車型則需10.2秒，雖然油耗測試數據尚未公布，不過從即將在台發表的Vitara Hybrid所公布的19.3 km/l成績看來應該相去不遠，由於大改款SX-4是在奧地利工廠生產因此將率先在歐洲市場推出，亞洲地區則會落在2022年上半季。