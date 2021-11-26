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秋燥冬寒的養生特色在「潤燥補虛」，於生活方面，不太能似夏日早早四五點天還矇矇亮就出門運動，秋高氣爽的早晨咽喉呼吸道最脆弱，建議可以做點呼吸吐納與伸展運動，展開瑜珈墊，打開Youtube找個喜歡的影片，跟著做半小時。早上運動後九點左右，是頭腦思考最清醒的時候，不管是癌友或一般民眾，可利用這段時間處理重要事務。生病氣虛，心力微弱者，千萬不要逼迫自己下午晚上集中心志，不僅效率奇差又易受挫。出門運動的時間約早上十點到下午四點都適宜，這個時間肌肉關節回暖不僵、呼吸道也不會因溫差感冒受涼。
秋冬食療強調白色力量：
1、 中藥材：百合、茯苓、山藥、貝母
2、 全榖根莖類：糯米、薏苡仁、燕麥、糙米、蓮藕
3、 菇蕈類：白木耳、秀珍菇（平菇類，包含杏鮑菇都很讚）、金針菇、白洋菇
4、 蔬菜類：菱角、馬鈴薯、山藥、白蘿蔔
5、 水果類：梨子、甘蔗、香蕉
白色食物含有的維生素A、維生素E較豐富，維生素A能幫助粘膜細胞修復、維持新陳代謝；維生素E可抗氧化抗老、保護心血管，對癌友很重要。在中醫理論中：肺與大腸相表裡，這句話的意思是，肺的好壞，跟腸道菌落群是有關係的，相關研究也證實腸道菌落跟身體體內的發炎反應息息相關。
至於有些食療養生注意事項，還是要注意，包括秋冬進補的觀念要調整，國人喜愛高溫麻油烹煮，且有加上米酒暖身行氣的習慣，但對癌友甚至感冒發燒、急性高血壓、糖尿病控制不穩、身體處於發炎狀態者要避免。可改用生薑（或老薑與生薑各半，減低上火燥性），使用苦茶油、紫蘇油、酪梨油、調理油，盡量用中火低溫不要超過冒煙點，煸出想要的香味和薑的薑烯酚成分暖身，再以蔬菜根莖為主，蛋白質為輔烹調，在溫暖身體且滿足口腹之慾的基礎下，顧全健康與安全，才是一年四季的養生大法。
（文/鄒瑋倫中醫師）
癌症希望基金會 原文連結：https://user115711.psee.io/3qjhp5
資料來源：健康醫療網 秋冬如何進補？ 癌友要注意的秋冬進補事項
健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊