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腦中風是因為腦血管梗塞或破裂，其中約80%屬於梗塞缺血性腦中風，其餘20%是出血性腦中風。周中興醫師表示，民眾可參考腦中風徵兆口訣「微笑、舉手、說你好」：微笑，臉部肌肉不對稱、眼歪嘴斜；舉手，單側手臂無力抬不高；說你好，無法言語或口齒不清，甚至聽不懂別人講話，中風部位可能在語言區、或影響構音發聲的肌肉。
一旦出現上述中風症狀，應記錄症狀發生的時間，周中興醫師更建議打119送醫，全台多縣市建置119到院前救護系統，醫院可預先做好準備，爭取黃金治療時間，比私轎車和計程車適當。
預防腦中風 美國心臟協會提「生活簡單七件事」
2010年，美國心臟協會（AHA）提出來的健康生活指引─「生活簡單七件事」（Life’s Simple 7），其中包含4項行動指標（吸煙、飲食、運動、身體質重指數）及3項生物指標（空腹血糖值、膽固醇、血壓），共7項指標。
周中興醫師說明，「生活簡單七件事」最初是預防心血管事件，近年來研究發現，因為腦中風的危險因子與心臟冠狀動脈疾病類似，七件事不僅預防心肌梗塞，也可以減少腦中風風險。
預防中風 醫：遠離三高，別抽菸，理想體重，靠吃動
台灣腦中風病友協會2020年也提出本土化的「遠離中風7件事─運重煙食醇壓糖」，周中興醫師分享自己的記憶口訣：「遠離三高，別抽菸，理想體重，靠吃動」，表示要遠離高血壓、高血糖、高血脂，戒菸能減少心腦血管事件，並計算身體質量指數BMI，維持理想體重要靠正確飲食與運動來達標。
民眾可參考台灣腦中風病友協會「運重煙食醇壓糖」評分表，周中興醫師說明，每一件都良好是2分，七件滿分共14分，例如總膽固醇小於 200 mg/dL得兩分，血壓低於 120/80 mm/Hg也得兩分，飲食部分則參照台灣營養師提供的健康飲食指數，多吃蔬果、少喝含糖飲料等，符合4-5項也可得兩分，以此計算總分，分數愈高就可以降低風險。
▲人生健康七件事：運 重 煙 食 醇 壓 糖（健康飲食指數參照表：https://www.strokecare.org.tw/share49.html）
難以居家量測的高血脂 腦中風隱形殺手
根據AHA生活簡單七件事，總膽固醇是心血管疾病危險因子之一，應嚴加控制。不過周中興醫師表示，近10年研究顯示「低密度脂蛋白膽固醇」（LDL）與中風的關聯性更高，尤其是缺血性腦中風，一般標準維持在100 mg/dL以下，然而若是糖尿病、冠心症和腦中風等高風險患者，LDL最好低於70 mg/dL。
周中興醫師指出，血脂太高會沉積在血管壁，造成血管狹窄，甚至剝落形成斑塊，堵塞腦血管造成腦中風。不過，有別於血壓與血糖容易居家測量，除非出現腦梗塞、頸動脈狹窄，有頭暈目眩、昏倒等症狀，民眾才知道血脂太高，也是腦中風的隱藏殺手之一。
周中興醫師提醒，若有吃藥控制血脂，應每3-6個月回診抽血，除了了解藥物控制血脂的效果外，也能追蹤藥物副作用，若有肌肉痠痛、橫紋肌溶解等，可改用其他藥物。
飲食、運動難降血脂時 醫籲靠血脂藥達標
預防腦中風，治療高血脂第一線用藥首選是斯他汀類（Statin），然而有許多人只想靠運動、飲食降血脂，抗拒吃藥。周中興醫師強調，脂肪、膽固醇的代謝效率，有先天差異也隨年齡變化，當透過運動、飲食都無法讓血脂達標，建議配合醫師正確的醫療和血脂藥物處方，尤其斯他汀類副作用相對輕微，配合年紀、生活變化來調整，其實比較有機會達到血脂的目標值。
至於有些人選擇完全不吃脂肪，周中興醫師說，血中脂蛋白大約只有兩成來自飲食，就算不吃脂肪，剩下八成幾乎都是肝臟製造的，不吃油脂反而容易有代謝及其他問題。
醫師也提醒，曾經中風的病人，服用血脂藥後，即使血脂達標，也不建議停藥，臨床上常見停藥後血脂又很快超標。
若民眾想知道更多腦中風的知識，可上網至腦中風學會官方網站的民眾衛教專區（https://www.stroke.org.tw/GoWeb2/include/index.php?Page=8-2），也可至台灣腦中風病友學會網站獲得更多衛教資訊。
資料來源：健康醫療網 簡單生活七件事(三)預防中風七件事 遠離三高，別抽菸理想體重靠吃動
健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊