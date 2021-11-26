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C肝治療不能等！慢性肝病三部曲好危險！醫籲每年腹部超音波檢查一次

▲ （圖／今健康）
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今健康

2021-11-26 12:30:00



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肝癌危險因子之一   正確認識C型肝炎

肝癌是國人十大癌症死因第二名，造成台灣肝癌盛行的主因是病毒性肝炎，一旦感染演變成為慢性肝炎患者，肝臟會因反覆發炎，導致肝硬化及肝癌的慢性肝病三部曲。與B型肝炎不同的是，C型肝炎尚未有疫苗可預防，因此對相關症狀提高警覺成了關鍵。財團法人肝病防治學術基金會總執行長楊培銘教授說明，C型肝炎高風險族群大多與血液、體液接觸有關，包括洗腎患者、醫療工作人員、C型肝炎感染者性伴侶、靜脈注射藥癮者、HIV感染者、C型肝炎家族史（母親生產時有5至10%機率傳染給新生兒）以及民國81年7月曾接受輸血或使用血液產品者。



C型肝炎治療不能等！肝外病變將提升新冠肺炎重症風險

C型肝炎病毒感染屬於全身性疾病，不僅會對肝臟造成損害，肝外病變同樣不容忽視，包含糖尿病、腎臟病、心血管疾病，尤其C肝患者已有肝硬化甚至肝癌，將大幅增加新冠肺炎重症及死亡風險。



楊培銘教授表示，近年醫療科技進步，目前C型肝炎已有藥物可以治療，且根除率高達98%以上，達到不會傳染、同時預防感染。C肝全口服新藥不僅服用便利、療程僅需2至3個月，副作用相對輕微且發生機率低，最重要的是目前健保已有給付療程。此外，凡年滿45歲至79歲（原住民40歲至79歲），終身可免費篩檢B肝及C肝一次，一旦感染C型肝炎，務必遵從醫囑持續治療並定期回診接受檢查。



腹部超音波不可少！早期發現肝癌利器

楊培銘教授分享，今年肝病防治學術基金會共收治1912位民眾接受腹部超音波檢查，發現高達55%有脂肪肝。由於肝癌發展通常是漸進式，從慢性發炎、肝纖維化、肝硬化，到最後才會出現腫瘤。即便是單純的脂肪肝，一旦進入肝臟發炎的階段，也可能步上肝炎、肝硬化、肝癌的「肝病三部曲」。

因此鼓勵B、C型肝炎帶原者至少每半年接受一次腹部超音波檢查，年滿40歲以上每年應接受一次腹部超音波，才能及早發現腫瘤、根除治療。日常生活中應維持健康生活型態，包括規律運動、充足睡眠、攝取均衡營養等。透過積極治療及定期追蹤檢查，才能雙管齊下擺脫「肝」苦人生。





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