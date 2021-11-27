4200萬起，超跑界太極宗師Aston Martin Valhalla準量產原型展示車在台首亮相！

我是廣告 請繼續往下閱讀
為達完美，Aston Martin幾乎徹頭徹尾地重新設計了Valhalla，尤其對於空氣力學的極致追求，同時緊扣品牌對於車藝美學的堅定信仰，以中置超跑為主體，結合性能部件與車體美學。極具線條感的斜面車門，搭配方便乘客進出的車頂切口；獨特設計之勺型車頂進氣道，將空氣直接送入V8引擎進氣口中；側面及尾部之進氣通風口，與車身線條巧妙融合，細節之處皆高度展現一體成形的工藝之美。Valhalla車體上的每一分線條與擾流鰭片，都對於空氣力學有所幫助，且保有一貫的優雅，不需要為了達到空氣力學效果，設置出在視覺上突兀的任何套件。
得益於Aston Martin Valkyrie取法於F1空氣力學之設計理念，Valhalla採用一系列主動式空氣動力學套件，透過車頭、尾翼，藉由文氏管效應的強化，對車身底部氣流的巧妙梳理，成就Valhalla卓越動態性能。在150mph速度下，Valhalla精心雕琢的空氣力學設計可產生最大600kg下壓力，確保車輛高速過彎能力及穩定性。而且除了讓氣流可以最順暢的方式於劃過車體，還兼具了高度地冷卻效應，以確保動力不會因熱而衰退。
而在這幾年間，Aston Martin也更動了Valhalla的動力配置，最終決定搭載Mercedes-AMG的全新插電式混合動力（PHEV）系統，並且擁有三種動力模式。該動力系統主要搭載後中置之4.0升雙渦輪增壓V8引擎，採用平面曲軸技術以提高靈活性，當引擎轉速達到7200rpm時，可輸出最大馬力 750PS，且 Valhalla輕量化排氣系統擁有主動調節的閥門設計，與車尾上方排氣管相互作用，延續品牌標誌性迷人聲浪。
與全新V8引擎搭配的是一套前後軸配備150kw/400V電池的混合動力系統，該系統額外貢獻204PS，使Valhalla的綜合輸出功率超過950PS。在純電模式行駛下，動力將被完全輸送到前軸；其他駕駛模式設定，電驅動力會於前後軸間動態分配，依照駕駛需求及時應變發送至前後軸的電驅比例；在極端情況下，100%的電驅動力則會被輸送到後軸，與強勁 V8引擎共創極致性能表現。
Valhalla搭載全新設計之8速雙離合變速箱，採用E-reverse設計，取消傳統的倒擋齒輪，並配備電子限滑差速器（E-Diff），實現最大牽引力和操縱靈活性。混合動力系統中的電驅動力也被用來加強低速操控性，受惠於瞬時轉矩特性，混合動力系統輔助全新V8引擎，帶來亮眼的起步加速表現與極高換擋速度。電力系統和V8引擎能在雙離合變速箱中同時運行於不同檔位，使最大扭力輸出達到1000Nm，進而提高車輛性能。
開啟純電模式駕駛，Valhalla能達到130km/h最高時速，續航里程達15km，綜合二氧化碳排放量可低於200g/km。在950PS全輸出條件下，驅動僅1550kg的Valhalla可於2.5秒內完成0-100km/h加速，最快速度高達330km/h。而Valhalla的賽道表現更是可期，Aston Martin將紐柏林北環賽道目標圈速設於6分30秒以內。
車身結構部分，Valhalla由全新碳纖維單體座艙打造，在獲得最大車身強度的同時，也確保車身極致輕量化。移植於F1的推桿式前懸架，配有內置彈簧和減震器，不僅有效減少非簧載質量，更提供出色的車身配重。Valhalla後懸吊系統採取多連桿設計，使用Multimatic自適應彈簧以及可調節頻率的阻尼減震器，無論行駛於公路或賽道，皆擁有優秀動態表現。在賽道模式下，除了搭配更為硬挺的懸吊設定外，離地高度也大幅降低，可有效提升下壓力；除此之外，車頭部分更配置前軸抬升系統，用於改善上斜坡時的車輛低角。
Valhalla碳纖維單體座艙強度極高，可精確控制懸架負荷，並與電動輔助轉向系統的指令合作無間。配備高性能線控碳纖維陶瓷剎車系統，Valhalla專用前20吋、後21吋米其林車胎，也提供了優異的抓地優勢。Valhalla致力傳遞駕駛者與跑車之間的緊密交流，搭配先進材料科技與電子系統，以創造駕駛者的駕馭樂趣及完全的掌控能力為核心體驗。
Valhalla將同時提供左駕及右駕兩種版本，與女武神Valkyrie相比，Valhalla駕駛空間保留諸多F1賽車靈感，打造駕駛者導向的人體工學設計，以及更大的車室空間表現。車室配備中央觸控螢幕，可支持Carplay和Android Auto系統；可調式踏板及方向盤使座椅底座可固定於底盤結構上，同時提高腳部空間，完整還原與F1賽車相同之駕駛坐姿。全LED自適應矩陣式頭燈和遠光燈控制系統，為Valhalla提供出色的駕車視野，雙區空調系統則帶來舒適駕乘體驗。除此之外，Valhalla同時配備先進駕駛輔助系統，包括主動式定速巡航系統、自動緊急剎車系統、碰撞預警系統、盲點監測和環景影像。
Valhalla開發歷程中，除了Aston Martin動力研發團隊的全程參與，Aston Martin Cognizant Formula OneTM 車手Sebastian Vettel、Lance Stroll、Nico Hülkenberg等明星陣容，亦投入造車過程、協助優化駕馭感受。台灣Aston Martin品牌總經理蘇士松表示：Valkyrie像是拳擊手，拳拳到肉，給予駕駛最直接硬派的駕駛感受，而Valhalla則像是太極宗師，柔中帶勁，在強大勁道中，兼顧日常使用的舒適性，兩者調性截然不同。終於定裝的Valhalla，正式開始接單，在台接單價為4200萬起，依照原廠規畫是採期間限定限量生產模式，在兩年內最大產量不超過一千台，預計在2023年底開始交車。依照Valhalla集頂尖科技與強大性能於一身，4200萬起的接單價，在眾多超跑中，可說是難得物超所值的一款。