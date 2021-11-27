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推出Azure Healthcare API 驅動醫療轉型微軟推出Azure Healthcare APIs（前稱Azure API for FHIR），協助醫療資料交換。目前已應用在台灣第二屆FHIR聯測，共有 6 家醫院、7 間學校、19 家企業及 2 家法人等多單位參與。台灣醫學資訊學會理事長徐建業分享：「國際醫療資料交換標準FHIR具備高資料互通性，是這次電子病歷開放上雲的重要基礎。我們很高興參加了這次的 FHIR 聯測，與微軟合作將健康存摺資料轉成FHIR格式並成功使用了Azure Healthcare APIs的雲端服務，其不僅確保資訊安全，更加強了後端整合、IoMT的連結與機器學習的應用。我們將持續研究台灣產學於醫療資訊的能量，期望打破資料溝通障礙，提高未來國內外醫療資料的互通性。」
專為醫療產業設計 高效安全的智慧雲端平台微軟醫療產業雲以醫療應用場景需求出發，經HIPAA、HITRUST等多項醫療資安法規認證，符合產業最高規格的合規性，且在醫院現有數據資源與系統上，透過支援 FHIR、DICOM 檔案格式的 Azure Healthcare APIs，使醫院可快速蒐集、標準化、交換與統整龐大醫療資料，加速打造醫療物聯網（Internet of Medical Things，IoMT）。
微軟醫療雲結合 Microsoft Azure、Microsoft 365、Microsoft Dynamics 365 與 Microsoft Power Platform，串連微軟醫療產業夥伴生態系的客製化解決方案，建構微軟醫療三大目標及延伸九大實作場景：
一、提升與病患之間的互動：以數據分析進行全方位患者洞察，建立個人化護理，強化遠距醫療服務，借此優化醫病關係。
二、賦能醫療同仁相互協作：智慧化流程串連新一代 HIS 系統，加速醫療團隊協同合作流程，提高醫療團隊資源協調效率，可應用於患者長期監測。
三、優化醫資洞察：整合散落於各系統的數據建立數據相互關聯性，進而產生可預測風險、提升病患照護品質和營運效率的數據洞察，增進營運分析和臨床分析。
運用智慧醫療 為台灣人民、醫護人員創造更健康及永續生活台灣微軟持續攜手業界領先的醫療組織與夥伴，創造出各式智慧醫療應用解決方案，包括臺大醫院參與微軟全球AI for Health計畫，運用Azure HPC（高效能運算）在全球最大英國Bio Bank的基因資料庫進行大規模運算，近期亦發表基因可解釋六成新冠肺炎死亡率。
另外，中國醫藥大學附設醫院導Microsoft Azure，與國內五家醫學中心等級的醫院，共同合作開發最先進的AI醫療應用，以及運用Power B視覺化數據分析，提高醫師診斷力與用藥監測，甚至得以救回加護病房病患性命。
在疫情嚴峻期間，臺大醫院智慧醫療中心聯手台灣微軟、工研院等多方共同開發「血氧系統即時監測平台」，並與桃園市政府、部立桃園醫院合作，在醫院集中檢疫所及微負壓隔離病房上線使用，幫助醫護人員即時監測隔離患者的生理變化，更結合HoloLens混合實境頭戴式裝置，打造「混合實境病房」，保護醫療人員與病人的健康安全。
資料來源：健康醫療網 產官學串連醫療、資通訊 讓台灣成未來醫療示範場域
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