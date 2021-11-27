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產官學串連醫療、資通訊　讓台灣成未來醫療示範場域

產官學串連醫療、資通訊　讓台灣成未來醫療示範場域
產官學串連醫療、資通訊　讓台灣成未來醫療示範場域

健康醫療網

2021-11-27 09:31:00

【健康醫療網／記者楊艾庭報導】因應衛福部開放電子病歷上雲及採用FHIR架構政策，台灣微軟26日舉辦「打造未來醫療新樣貌-微軟智慧醫療記者會」，攜手在地產官學界夥伴，整合微軟醫療產業雲，推動台灣成為未來醫療的示範場域，見證台灣智慧醫療邁入新紀元。台灣微軟總經理孫基康表示：「微軟醫療產業雲以人為本，打造彈性、互操作性與安全的平台。台灣隨著電子病歷開放上雲邁入關鍵十年之際，攜手台灣醫療組織及資通訊夥伴，推動台灣成為未來醫療示範場域。」

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推出Azure Healthcare API　驅動醫療轉型

微軟推出Azure Healthcare APIs（前稱Azure API for FHIR），協助醫療資料交換。目前已應用在台灣第二屆FHIR聯測，共有 6 家醫院、7 間學校、19 家企業及 2 家法人等多單位參與。台灣醫學資訊學會理事長徐建業分享：「國際醫療資料交換標準FHIR具備高資料互通性，是這次電子病歷開放上雲的重要基礎。我們很高興參加了這次的 FHIR 聯測，與微軟合作將健康存摺資料轉成FHIR格式並成功使用了Azure Healthcare APIs的雲端服務，其不僅確保資訊安全，更加強了後端整合、IoMT的連結與機器學習的應用。我們將持續研究台灣產學於醫療資訊的能量，期望打破資料溝通障礙，提高未來國內外醫療資料的互通性。」

專為醫療產業設計　高效安全的智慧雲端平台

微軟醫療產業雲以醫療應用場景需求出發，經HIPAA、HITRUST等多項醫療資安法規認證，符合產業最高規格的合規性，且在醫院現有數據資源與系統上，透過支援 FHIR、DICOM 檔案格式的 Azure Healthcare APIs，使醫院可快速蒐集、標準化、交換與統整龐大醫療資料，加速打造醫療物聯網（Internet of Medical Things，IoMT）。

微軟醫療雲結合 Microsoft Azure、Microsoft 365、Microsoft Dynamics 365 與 Microsoft Power Platform，串連微軟醫療產業夥伴生態系的客製化解決方案，建構微軟醫療三大目標及延伸九大實作場景：

一、提升與病患之間的互動：以數據分析進行全方位患者洞察，建立個人化護理，強化遠距醫療服務，借此優化醫病關係。

二、賦能醫療同仁相互協作：智慧化流程串連新一代 HIS 系統，加速醫療團隊協同合作流程，提高醫療團隊資源協調效率，可應用於患者長期監測。

三、優化醫資洞察：整合散落於各系統的數據建立數據相互關聯性，進而產生可預測風險、提升病患照護品質和營運效率的數據洞察，增進營運分析和臨床分析。

運用智慧醫療　為台灣人民、醫護人員創造更健康及永續生活

台灣微軟持續攜手業界領先的醫療組織與夥伴，創造出各式智慧醫療應用解決方案，包括臺大醫院參與微軟全球AI for Health計畫，運用Azure HPC（高效能運算）在全球最大英國Bio Bank的基因資料庫進行大規模運算，近期亦發表基因可解釋六成新冠肺炎死亡率。

另外，中國醫藥大學附設醫院導Microsoft Azure，與國內五家醫學中心等級的醫院，共同合作開發最先進的AI醫療應用，以及運用Power B視覺化數據分析，提高醫師診斷力與用藥監測，甚至得以救回加護病房病患性命。

在疫情嚴峻期間，臺大醫院智慧醫療中心聯手台灣微軟、工研院等多方共同開發「血氧系統即時監測平台」，並與桃園市政府、部立桃園醫院合作，在醫院集中檢疫所及微負壓隔離病房上線使用，幫助醫護人員即時監測隔離患者的生理變化，更結合HoloLens混合實境頭戴式裝置，打造「混合實境病房」，保護醫療人員與病人的健康安全。



資料來源：健康醫療網 產官學串連醫療、資通訊　讓台灣成未來醫療示範場域

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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