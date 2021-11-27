面對「喪親之痛」，我們以為的做好準備，其實並不存在

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悲傷的整個過程說明了震驚、討價還價階段和沮喪的階段，這些是很常見的情形，也許不令人訝異。這也解釋了，在親人死後，比較少人會允許自己出現憤怒的階段，氣這個世界從我們身邊奪走我們愛的人。如果我們有信仰，也可能因此而對上帝感到憤怒。我們可能會對自己所愛的人感到憤怒，因為他們拋下我們而自己離開。也會氣其他所有人，因為他們若無其事地繼續生活。
但是，憤怒的階段並沒有捕捉到你可能經歷的其他階段和情緒，例如人們經常感到的內疚，對自己活下來感到內疚，內疚沒有更常參與這個人的生活，內疚沒有做更多的事情來保護對方免受任何傷害。如果有人去世，我們偶爾會感到鬆一口氣（確實會如此），或者如果我們注意到我們開始繼續生活，會覺得不行這樣，因為我們所愛的人已經不在，無法分享我們的經驗。
有時候，你會感覺到整個過程快要結束了，然後又出現了新的突發情緒：你在早晨醒來，在一個幸福的時刻，你已經忘記了親人過世的事。你可能會達到一個人生的里程碑，例如畢業、結婚、生子，或做了其他事情是你很想與這名你愛的人分享的，此時你想到對方，地面彷彿突然從你腳下崩塌。
如果你經歷過上述任何一件事情，那麼你很正常。如果喪失親人是過去的事，你可能也知道，在某個時間點，你確實開始覺得自己可以重新生活。不是因為你「結束了喪慟」，而是因為痛苦感覺不同了，不那麼可怕了，就像你會試著去接受的東西。
我們失去了誰？他們是怎麼死的？
要知道，喪失親人沒有程度等級之分，沒有哪種死亡是我可以肯定地告訴你會比另一種更容易接受。
但是，我們確實對死亡抱有某些預期。我們預期首先會降臨在生活中最年長的人身上。如果心愛的祖父母去世，並且他們告訴過你，他們已經準備好離開了，你做足了心理準備，那麼你的感受可能會與喪失一名年輕的親人不同，因為他還沒有活到這個地步。
對於任何覺得自己沒有機會說再見或修復關係的人，也許你可以寫一封信，並分享你沒有機會說的話。或者，你可以在拜訪親人的墳墓時，或在他們最喜歡的地點，或在看他們的照片時，來做這件事。只要是你覺得最自在的方式就好。
突然或意外死亡
由於生產或生活中的醫療併發症，或突然生病、事故、自殺或謀殺，導致突然或意外的死亡，可以理解的，這會引發你震驚的感覺，打破你對世界安全的信念。我們可能會問自己，為什麼？我本來可以做些什麼？
如果是意外、自殺或謀殺，可能還必須與警察交涉，我們必須處理的事情多到讓人吃不消。我們可能會一直在想他們最後活著的時刻，想知道他們當時的情況怎麼樣，以及他們是否害怕。如果你認識的人現在正在經歷這種情況，請提供實際的支持，幫助你的朋友處理要負擔的任務，並盡量不要逼問發生了什麼事情。
我還必須在這裡澄清一個迷思：人們經常認為，長期患病導致的死亡比較容易接受，因為我們已經「準備好了」。我有一名來治療的案主，對他過世的家人感到極度悲痛，他覺得困惑。「我知道這一天會來，我不知道為什麼我會如此難過，但我確實如此。我整個人都垮掉了，而且迷惘。」
我的案主母親久病離世，當母親還活著的時候，他一直保持著勇敢的樣子，忙著處理每天的工作。母親去世後，就沒有了其他分心的事物，所以他多年親歷的痛苦突然浮現。由於子女們的角色突然改變，他們也感到失落。他們以前曾經是照顧者，但現在呢？
最後，他們對自己在母親生命盡頭時所做的決定深感恐懼和內疚。如果你曾想過，我做的決定是否正確？我的回答總是：「以你當時所得到的資訊，你已經盡了最大努力，不管是誰，都是已經盡力的情況了。」
關於失去親人的最後說明
失去親人沒有所謂好的時機，每個年齡和階段都有其自身的挑戰。同樣的，這樣刻骨銘心的經歷，言語無法表達。如果還有財務問題要解決、家族衝突，或正在進行刑事調查、法院官司或審訊，事情可能會變得更加複雜。
克服悲傷的方法也沒有對錯之分，每個人都有自己的方式和時程，而且目的不是要「擺脫」某人或忘記他們，完全不是這樣的。你也可以寫信給逝者，或者大聲對他們說（可能用大喊的），告訴他們你生活中的進展。
然而：要預期情緒會突然回來。當你達到重要里程碑時，你本想與親人分享而親人卻不在身邊，你的悲傷很可能會重新出現。想一想，在這些時刻，你可以使親人與你保持親近的方法。也許當你結婚時，你可以帶著他們的照片，可以在致詞時提及他們；你可以用親人的中間名替你的小孩取名字，或在嬰兒房裡擺放他們的照片；你可以寫一封信給離世的親人，告訴他們你的消息。
本文節選自《心靈自救手冊》
生活中為何總是被這些問題困住？
Ÿ 為還沒發生的事而感到焦慮
Ÿ 工作一定要到最後一刻才行動的拖延症頭
Ÿ 永遠覺得自己「不夠好」
Ÿ 對所有事都要再三檢查
Ÿ 不被整個世界接納的孤獨感
你是否也常問自己這些問題？
我怎麼會這樣？是什麼讓我停滯不前的？我該如何向前邁進？
臨床心理學家蘇菲．莫特親身實證，教你面對悲傷、焦慮、憤怒、恐慌，還有孤獨感，
一起練習改變現況、走出困境的好用訣竅。
資料來源：健康醫療網 面對「喪親之痛」，我們以為的做好準備，其實並不存在
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