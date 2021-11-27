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台大「骨髓抹片AI分類計數」　全球首例獲兩地AI醫材認證

台大「骨髓抹片AI分類計數」　全球首例獲兩地AI醫材認證
台大「骨髓抹片AI分類計數」　全球首例獲兩地AI醫材認證

健康醫療網

2021-11-27 16:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】根據衛福部統計資料，台灣白血病與骨髓增生性腫瘤病患人數明顯逐年上升，而其中因白血病而死亡的人數每年約1,100人。骨髓抹片之判讀為診斷各種血液疾病的最基本且重要的方法，但現行的模式要求，一片骨髓抹片需計數500個血球分類，皆採人工手動，不僅耗時，且細胞計數區域及影像無法存檔紀錄，成果難以驗證。

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骨髓抹片AI分類計數　縮短時間、精準判讀

而臺大醫院自2018年與專注於醫療影像AI的雲象科技，進行產學合作，率先開發「骨髓抹片AI分類計數」系統。總共用了近60萬個細胞去訓練本AI系統，並以逾兩萬六千個細胞測試，達成可自動分類計數15類骨髓細胞，從原本一張影像依難度不同平均耗時約20分鐘，縮短至5分鐘以內。

不僅協助醫師與醫檢師縮短判讀時間，減輕醫療人員負擔，而且提供量化、客觀，可反覆驗證的數據，有助經驗傳承，突破血液疾病臨床診斷與教學研究的瓶頸。

全球首例　獲兩地認證的AI醫材

臺大醫院與雲象科技合作的「骨髓抹片AI分類計數」屬國際性創新AI應用，國內外均「無類似品」，且骨髓抹片判讀困難，資料量相對稀少，高品質的骨髓抹片較難取得，且分類上較為困難，需要受過高度專業訓練之人員來進行分類，皆為臨床驗證增添挑戰。

此外， 2021年10月已取得衛福部食藥署及歐盟CE的許可證，驗證此系統在未來運用方面的普遍性，是目前全球最先進的骨髓細胞計數與分類系統，將可推廣於全球的血液實驗室，會是血液疾病診斷的一項革命性的工具與利器。



資料來源：健康醫療網 台大「骨髓抹片AI分類計數」　全球首例獲兩地AI醫材認證

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