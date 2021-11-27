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好市多培根開封「一片黃」！網曝正確保存法：多放好幾天

▲網友分享培根保存方法，可以多放好幾天。（圖／取自unsplash）
▲網友分享培根保存方法，可以多放好幾天。（圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-11-27 16:52:15

醃製培根是許多民眾家中的常備美食，不光可以入菜拌炒也可以夾進吐司當早餐。不過，近日就有民眾在好市多購買培根開箱後，居然驚見培根有許多黃色的不明物體，讓他好奇上網發問，「培根長這樣是壞了嗎？」

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▲好市多培根開封驚現黃色不明物體，讓原po好奇是否還能食用？（圖／取自《Costco好市多 商品經驗老實說》）
▲好市多培根開封驚現黃色不明物體，讓原po好奇是否還能食用？（圖／取自《Costco好市多 商品經驗老實說》）
根據原po《Costco好市多 商品經驗老實說》po文表示，自己開封培根後，居然有一些黃色的物體，讓他好奇長這樣是壞了嗎？並且自己附上發票證明，證明才剛購入沒有幾天，開封就有此狀況。

貼文一出後，不少內行人表示培根若是出現黃色的物體，就表示已經壞了不能食用，並且建議最好將培根冰進冷凍庫，才能夠避免快速腐壞，「一回家就要分裝放冷凍，冷藏2-3天就臭了」、「我買回家就馬上分裝保存了！」、「一定要冷凍～如果家裡冰箱有微凍室～可以分裝出來少量的放微凍室就不會壞也不會凍的硬邦邦」、「沒有上冷凍真的沒辦法」、「我都回家分裝直接丟冷凍~要吃才拿下來退冰~1個月也沒事」。

也有不少網友建議，若是剛買就發生此狀況建議可以拿去退貨，「當天買回來變質，建議拿去退。假如是買了三到五天了，保存不當而變色，拿去退貨，感覺很……」、「這樣就別吃了～但要不要退貨，可以想一下是賣場保存不當，還是自己保存不當」。（編輯：鍾怡婷）

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