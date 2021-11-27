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從醫療服務走向科學教育　高醫大與那瑪夏共譜美好故事

▲高雄醫學大學校長楊俊毓與高市那瑪夏區學子合影。（圖／高醫大提供）
▲高雄醫學大學校長楊俊毓與高市那瑪夏區學子合影。（圖／高醫大提供）

記者郭凱杰／高雄報導

2021-11-27 22:53:17

高雄醫學大學長期深耕高雄市那瑪夏區超過25年，日前將學校圖書館館藏優良課外讀物及教學用的15台電腦主機重新保養維護，並升級作業系統，贈與給那瑪夏區的民生國小及那瑪夏國中，高醫大校長楊俊毓表示，希望藉由實質提升在地的電腦基礎設備及課外閱讀書籍，強化偏郷地區數位學習的資源，並盼望搭配高醫大校內師生的協助與支援，與在地學校共同培育出夢想多元的下一代，並能成為那瑪夏貢獻的人才種子。

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▲高雄醫學大學校長楊俊毓帶領高醫大大學社會責任執行團隊(高醫大USR計劃團隊)到那瑪夏服與會人員合影。（圖／高醫大提供）
▲高雄醫學大學校長楊俊毓帶領高醫大大學社會責任執行團隊(高醫大USR計劃團隊)到那瑪夏服與會人員合影。（圖／高醫大提供）
那瑪夏國中教務主任葉一萱也認同高醫大在那瑪夏的工作，並表示願意長期投入偏鄉的大學不多，偏鄉雖然時常會有外界的關心與協助，卻往往無法持之以恆。而高醫大師生的長期投入，以傾聽的態度陪伴學生學習成長，實屬難得。

高醫大配合教育部大學社會責任在地實踐計畫(USR計劃)，及對焦聯合國永續發展目標SDG 4「優質教育」，高雄醫學大學校長楊俊毓於110年11月26日帶領高醫大大學社會責任執行團隊(高醫大USR計劃團隊)到那瑪夏，搭配教育部「國際教育2.0計畫」，特別贈閱以不同國家為主題的世界英語雜誌，提供在地學生強化英語學習力，更期許在不久的將來，那瑪夏的學生也能用英文介紹那瑪夏的生活與故事。

那瑪夏國中第十二屆原住民族科展學生團隊，今年配合那瑪夏在地特色物種-螢火蟲及原生蜂調查，以「螢蜂而立」計劃參與U20國際青年論壇逆轉氣候變遷組評選，順利入圍，是歷年來平均年齡最小的團隊。記錄其努力過程的「螢蜂而立的共學旅程」，也被2021大學社會實踐線上博覽會(2021 USR ONLINE EXPO)評選為最佳亮點故事。

校長楊俊毓期許高醫大USR計劃團隊以增加社會影響力、人才培育(偏鄉多樣人才影響都市)、走向融入國際體系的教育、與世界接軌的語言(會說自已的語言也會說國際語言，會說族語也會說英語)作為這個 USR計畫的目標。高醫大USR計劃團隊目前也正在那瑪夏進行國際生態工作坊，其中主辦工作坊的菲律賓博士生Mae Responte及Noraya Elias因為在高醫大就學期間參與這個USR計劃，也特別到場勉勵曾經陪伴過的國中生們，展現高醫大師生對那瑪夏深厚的情誼。

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