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Mitsubishi在泰國讓Ralliart復出成真？

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2021-11-29 03:25:20

Mitsubishi要讓Ralliart復活的傳言不斷，但到目前大多都是只聽樓梯響、不見人下來的狀況，不過在泰國似乎又給了人一絲希望！

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資深一點的車迷應該會知道Ralliart過去在賽場上的輝煌歷史，只是Ralliart退出WRC賽場後，10多年都未見其馳騁賽場，就連Lancer EVO系列也退出市場多年，這讓許多喜愛Mitsubishi的性能迷，不斷期盼Mitsubishi可以讓Ralliart重出江湖。

就在大家望穿秋水時，Mitsubishi在泰國為車迷點燃一些希望，看似Ralliart復出，但事實上跟大家預期的有些不同，並不是直接推出掛有Ralliart的性能車，而只是針對Pajero Sport SUV（也稱為 Montero Sport）和 Triton 皮卡（也稱為 Strada）推出了一系列Ralliart的「套件」，讓這兩款車在經過Ralliart「套件」妝點後，煞有其事地有如Ralliart已經復出。

而這Pajero Sport的Ralliart「套件」主要包括了：Ralliart外觀彩繪貼紙、前後保桿紅色烤漆飾條、輪拱護板、擋泥板、車內地墊，以及後尾翼等，Triton則是少了尾翼與輪拱飾板。而若要選購這組套件，僅能選擇白色或黑色車身塗裝才能搭配，同時也僅有後驅車型能選配，這樣的設定還挺有趣的，大家都盼不到真正的Ralliart復出，都推出選配套件了，還有車型與車色限制，實在令人匪夷所思。

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