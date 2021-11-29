▲ 自用與商用的甜蜜平衡點？福斯商旅 Caddy Cargo 長軸手排或許是個好選擇！

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也因此，本篇不著重在國產或進口的比較，而是在你打定主意，決定邁向進口輕型商旅的世界後，Caddy Cargo 是否能滿足你的需求？才會是此篇的重點。
立基於最新世代的 Caddy 車型基礎，Caddy Cargo 無論在外觀造型、MQB 底盤基礎等，都與上世代有著明顯差異，此次試駕的長軸手排車型當然也不例外，除了帶給消費者「有感升級」的優勢以外，更強韌且輕量的底盤、後懸吊從葉片式彈簧改為「固定軸+圈狀彈簧複合式懸吊」，以及較上世代稍微縮短的車身與軸距長度，都是會影響駕馭感受與實際使用上感受的重點差異。
對於商用族群而言，外型的設計感可能不是重點，但全新 Caddy Cargo 採取傳統鹵素燈泡的頭尾燈、不烤漆的塑料保桿設計等，則會是有利後續維修成本的設計重點，且透過車身線條的圓潤化，與直立式尾燈造型的導入，讓 Caddy Cargo 仍較上世代有著更多的新穎感受，簡而言之，就是少了些商用氣息，多了些轎式風格，也讓人有「新世代」車款的個性。
轎式風格，更是此次座艙設計的重點，一如新世代 Golf、Caddy Maxi 般，透過如海灣式的中控台造型，把儀表板與中控螢幕並列，提供駕駛更好的閱讀性，不過考量 Caddy Cargo 商用定位，除了儀表改用傳統指針搭配中央顯示幕以外，中控台螢幕也僅有6.5吋規格，但導入的車機介面不僅為時興的觸控設計，並整合音響、空調、車輛設定等功能，顯示方式也與當前人人習慣的智慧型手機般易懂，也與國產商用車產生差異。此外，車內照明燈也升級為觸控 LED 規格，雖然實用價值不大，但對於整體座艙的科技感營造，明顯就可與其他國產對手拉開差距。
排檔座後方另外安排了電子手煞車含 Auto Hold 車輛靜止功能等設計，若選擇的是短軸自排車款，還有可縮小排檔桿造型的線傳式排檔桿，還會配備多功能方向盤，並有換檔撥片功能，一再顯示 Caddy Cargo 有如 Volkswagen 乘用小車的駕車環境，也是對於駕駛者的友善度。
而 Caddy Cargo 也延續過往車系的空間利用效率，如儀表板上方的置物格、頂篷置物區、中央鞍座雙置杯架、實用的門板置物空間等，可讓駕駛隨身的物品、收據、提神飲料等好放易收納的設計，也顯現在兼顧乘用車的用車質感之際，也沒忘了商用車該扮演的便利角色。
至於重點的貨艙容積，在長軸手排車型中，貨艙最窄的內輪拱寬度為 123 公分，最大寬度則為 161.4 公分，加上長軸 2970mm 的軸距，所給予的2150公分貨艙長度，可以營造 3.7 立方公尺的裝載容量，要放置兩個歐規棧板（80x120 公分）綽綽有餘，且除了右側具備加寬側滑門以外，尾門也是左右對開式（短軸車型為上掀式），並透過特殊門閂設計，可以將後尾門的開啟角度從原本的 90 度加大到近 180 度的便利。而與國產 1.5 級的商用車貨艙空間的高窄型，Caddy Cargo 貨艙空間明顯不同。
提及 1.5 升的動力，在排氣量方面，Caddy Cargo 與當前國產 1.5 升輕型商用車有著相同的排氣量與稅金負擔，但動力規格上就有所不同，加上了 TSI 渦輪增壓系統，甚至還有 ACT 主動式汽缸休止管理系統，兼顧動能與節能表現，不僅擁有 114ps/224kgm 動力輸出，官方數據顯示長軸車型也可擁有 15.8km/L 平均油耗。
雖然官方數據顯示 22.4kgm 的最大扭力，僅需 1750rpm 轉速時就可全數湧現，但在實際的試駕過程中，低轉速的加速力道出現卻相對晚上許多，需要頻頻的透過手排降檔動作，來換取更佳的低速扭力，而且這還是空車、低載重的狀態下，若載滿貨物，這動力曲線的掌控，將會是讓駕駛較為棘手的問題。
而在行路質感上，這的確就是 Caddy Cargo 的強項，透過懸吊系統的改變，前麥花臣搭配後固定軸＋圈狀彈簧複合式懸吊的設計，空車時的懸吊也不會有過去葉片式彈簧的硬朗感，貼地性、舒適度表現都屬水準之上。對於商用或自用而言，都能取得更好的平衡，對於員工也能提供更好的工作環境。
無論是短軸自排或是長軸手排，Caddy Cargo 售價都是相同的 82.8 萬元，雖然相較於國產同級有著高達 20~30 萬的價差，但所可換得的差異也著實讓人相當有感，從座艙內的舒適度、行路質感，到品牌形象等，實際面到形象面都可有明顯提升，但這提升對於業主而言值不值得投資，相信精打細算的業主，心中一定會有一把自己的度量尺囉！