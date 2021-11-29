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自用與商用的甜蜜平衡點？福斯商旅 Caddy Cargo 長軸手排或許是個好選擇！

▲ 自用與商用的甜蜜平衡點？福斯商旅 Caddy Cargo 長軸手排或許是個好選擇！
▲ 自用與商用的甜蜜平衡點？福斯商旅 Caddy Cargo 長軸手排或許是個好選擇！

2GameSome - 有車賞

2021-11-29 08:55:00

近來輕型商用車市場話題不斷，從先前中華追加 Zinger Pickup 三開型車款、Toyota 推出重磅商車 Town Ace 以外，進口市場也有新星，來自福斯商旅的 Caddy Cargo，也不失為自營商的工作夥伴好選擇。

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從國產到進口，輕型商用車的選擇琳瑯滿目，身為進口代表的 Caddy Cargo，價格上自然高上國產對手一截，但就如乘用車的國產與進口選擇一樣，各有優劣、各有千秋，預算考量、維修成本的自然會偏向國產路線，而喜歡進口車帶來的安全感、品牌價值、使用質感，甚至想要帶給自家企業更佳形象的買家，進口範疇就會成了口袋名單。

也因此，本篇不著重在國產或進口的比較，而是在你打定主意，決定邁向進口輕型商旅的世界後，Caddy Cargo 是否能滿足你的需求？才會是此篇的重點。

試駕車款為 Caddy Cargo 長軸手排款，售價為新台幣 82.8 萬元。
試駕車款為 Caddy Cargo 長軸手排款，售價為新台幣 82.8 萬元。
立基於最新世代的 Caddy 車型基礎，Caddy Cargo 無論在外觀造型、MQB 底盤基礎等，都與上世代有著明顯差異，此次試駕的長軸手排車型當然也不例外，除了帶給消費者「有感升級」的優勢以外，更強韌且輕量的底盤、後懸吊從葉片式彈簧改為「固定軸+圈狀彈簧複合式懸吊」，以及較上世代稍微縮短的車身與軸距長度，都是會影響駕馭感受與實際使用上感受的重點差異。

對於商用族群而言，外型的設計感可能不是重點，但全新 Caddy Cargo 採取傳統鹵素燈泡的頭尾燈、不烤漆的塑料保桿設計等，則會是有利後續維修成本的設計重點，且透過車身線條的圓潤化，與直立式尾燈造型的導入，讓 Caddy Cargo 仍較上世代有著更多的新穎感受，簡而言之，就是少了些商用氣息，多了些轎式風格，也讓人有「新世代」車款的個性。

與新世代 Caddy Maxi 車系相同的車頭設計，不過在保桿材質上換成更耐用的黑色塑料處理。
與新世代 Caddy Maxi 車系相同的車頭設計，不過在保桿材質上換成更耐用的黑色塑料處理。
車外後視鏡外殼也是同樣的塑料材質。
車外後視鏡外殼也是同樣的塑料材質。
車門把手也不例外，一切都以耐用、低維護成本為考量。
車門把手也不例外，一切都以耐用、低維護成本為考量。
215/55R17 胎圈尺碼搭配鐵圈材質。
215/55R17 胎圈尺碼搭配鐵圈材質。
長軸車型為對開式尾門，短軸車行為上掀式尾門。
長軸車型為對開式尾門，短軸車行為上掀式尾門。
後保桿也與前保桿採用相同材質處理。
後保桿也與前保桿採用相同材質處理。
轎式風格，更是此次座艙設計的重點，一如新世代 Golf、Caddy Maxi 般，透過如海灣式的中控台造型，把儀表板與中控螢幕並列，提供駕駛更好的閱讀性，不過考量 Caddy Cargo 商用定位，除了儀表改用傳統指針搭配中央顯示幕以外，中控台螢幕也僅有6.5吋規格，但導入的車機介面不僅為時興的觸控設計，並整合音響、空調、車輛設定等功能，顯示方式也與當前人人習慣的智慧型手機般易懂，也與國產商用車產生差異。此外，車內照明燈也升級為觸控 LED 規格，雖然實用價值不大，但對於整體座艙的科技感營造，明顯就可與其他國產對手拉開差距。

擁有 Volkswagen 品牌新世代座艙設計風格，採用海灣式中控台造型。
擁有 Volkswagen 品牌新世代座艙設計風格，採用海灣式中控台造型。
觸控式的頭燈控制介面。
觸控式的頭燈控制介面。
長軸車款方向盤為傳統設計，短軸車型則有多功能控制介面與換檔撥片。
長軸車款方向盤為傳統設計，短軸車型則有多功能控制介面與換檔撥片。
中控台車機配置 Composition Audio 6.5 吋螢幕原廠音響系統。
中控台車機配置 Composition Audio 6.5 吋螢幕原廠音響系統。
採取與當前智慧型手機相同的操作介面，但也意味著所有的車輛控制、空調系統都要進此系統操作，不見得比傳統介面來得方便。
採取與當前智慧型手機相同的操作介面，但也意味著所有的車輛控制、空調系統都要進此系統操作，不見得比傳統介面來得方便。
標配 PDC 後方停車導引系統（聲音及儀表距離警示）。
標配 PDC 後方停車導引系統（聲音及儀表距離警示）。
標配觸控式車艙 LED 照明燈。
標配觸控式車艙 LED 照明燈。
排檔座後方另外安排了電子手煞車含 Auto Hold 車輛靜止功能等設計，若選擇的是短軸自排車款，還有可縮小排檔桿造型的線傳式排檔桿，還會配備多功能方向盤，並有換檔撥片功能，一再顯示 Caddy Cargo 有如 Volkswagen 乘用小車的駕車環境，也是對於駕駛者的友善度。

而 Caddy Cargo 也延續過往車系的空間利用效率，如儀表板上方的置物格、頂篷置物區、中央鞍座雙置杯架、實用的門板置物空間等，可讓駕駛隨身的物品、收據、提神飲料等好放易收納的設計，也顯現在兼顧乘用車的用車質感之際，也沒忘了商用車該扮演的便利角色。

儀表板上方的置物格，放置隨身物品相當便利。
儀表板上方的置物格，放置隨身物品相當便利。
Caddy 車系一貫的頂篷置物區。
Caddy 車系一貫的頂篷置物區。
排檔座後方的置杯架與小置物空間，並有電子手煞車含 Auto Hold 車輛靜止功能。
排檔座後方的置杯架與小置物空間，並有電子手煞車含 Auto Hold 車輛靜止功能。
中控台下方的置物空間。
中控台下方的置物空間。
門板下方置物空間也相當實用。
門板下方置物空間也相當實用。
雙前座椅採合成皮包覆，調整機制皆為手動，駕駛座還有高低可調機制與可調整扶手設計。
雙前座椅採合成皮包覆，調整機制皆為手動，駕駛座還有高低可調機制與可調整扶手設計。
至於重點的貨艙容積，在長軸手排車型中，貨艙最窄的內輪拱寬度為 123 公分，最大寬度則為 161.4 公分，加上長軸 2970mm 的軸距，所給予的2150公分貨艙長度，可以營造 3.7 立方公尺的裝載容量，要放置兩個歐規棧板（80x120 公分）綽綽有餘，且除了右側具備加寬側滑門以外，尾門也是左右對開式（短軸車型為上掀式），並透過特殊門閂設計，可以將後尾門的開啟角度從原本的 90 度加大到近 180 度的便利。而與國產 1.5 級的商用車貨艙空間的高窄型，Caddy Cargo 貨艙空間明顯不同。

在長軸手排車型中，貨艙最窄的內輪拱寬度為 123 公分。
在長軸手排車型中，貨艙最窄的內輪拱寬度為 123 公分。
貨艙最大寬度則為 161.4 公分。
貨艙最大寬度則為 161.4 公分。
貨艙內也有便利固定貨物的固定釦環。
貨艙內也有便利固定貨物的固定釦環。
特殊門閂設計可將後尾門的開啟角度從原本的 90 度加大到近 180 度。
特殊門閂設計可將後尾門的開啟角度從原本的 90 度加大到近 180 度。
右側具備加寬側滑門，便利右側上下貨物。
右側具備加寬側滑門，便利右側上下貨物。
貨艙與駕駛艙中間設計有貨艙隔板含玻璃與防護柵欄。
貨艙與駕駛艙中間設計有貨艙隔板含玻璃與防護柵欄。
貨艙內也有照明設計。
貨艙內也有照明設計。
貨艙隔板上另有兩只掛鉤。
貨艙隔板上另有兩只掛鉤。
提及 1.5 升的動力，在排氣量方面，Caddy Cargo 與當前國產 1.5 升輕型商用車有著相同的排氣量與稅金負擔，但動力規格上就有所不同，加上了 TSI 渦輪增壓系統，甚至還有 ACT 主動式汽缸休止管理系統，兼顧動能與節能表現，不僅擁有 114ps/224kgm 動力輸出，官方數據顯示長軸車型也可擁有 15.8km/L 平均油耗。

搭載 1.5 升渦輪增壓直列四缸汽油引擎，具備 114ps/4500~6000rpm 最大馬力輸出與 22.4kgm/1750~3000rpm 最大扭力輸出。
搭載 1.5 升渦輪增壓直列四缸汽油引擎，具備 114ps/4500~6000rpm 最大馬力輸出與 22.4kgm/1750~3000rpm 最大扭力輸出。
搭配六速手排變速箱，0-100km/h 加速過程需 11.5 秒可完成，極速為 180km/h。
搭配六速手排變速箱，0-100km/h 加速過程需 11.5 秒可完成，極速為 180km/h。
雖然官方數據顯示 22.4kgm 的最大扭力，僅需 1750rpm 轉速時就可全數湧現，但在實際的試駕過程中，低轉速的加速力道出現卻相對晚上許多，需要頻頻的透過手排降檔動作，來換取更佳的低速扭力，而且這還是空車、低載重的狀態下，若載滿貨物，這動力曲線的掌控，將會是讓駕駛較為棘手的問題。

雖然官方數據顯示 22.4kgm 的最大扭力，僅需 1750rpm 轉速時就可全數湧現，但在實際的試駕過程中，低轉速的加速力道出現卻較晚。
雖然官方數據顯示 22.4kgm 的最大扭力，僅需 1750rpm 轉速時就可全數湧現，但在實際的試駕過程中，低轉速的加速力道出現卻較晚。
若載滿貨物，這動力曲線的掌控，將會是讓駕駛較為棘手的問題。
若載滿貨物，這動力曲線的掌控，將會是讓駕駛較為棘手的問題。
而在行路質感上，這的確就是 Caddy Cargo 的強項，透過懸吊系統的改變，前麥花臣搭配後固定軸＋圈狀彈簧複合式懸吊的設計，空車時的懸吊也不會有過去葉片式彈簧的硬朗感，貼地性、舒適度表現都屬水準之上。對於商用或自用而言，都能取得更好的平衡，對於員工也能提供更好的工作環境。

後固定軸＋圈狀彈簧複合式懸吊的設計，讓乘坐舒適度明顯提升，且載重量並未因此減少，長軸車型最大可載重 806kg，短軸也有 717kg。
後固定軸＋圈狀彈簧複合式懸吊的設計，讓乘坐舒適度明顯提升，且載重量並未因此減少，長軸車型最大可載重 806kg，短軸也有 717kg。
透過懸吊系統的改良，空車時的舒適度也保有一定水準。
透過懸吊系統的改良，空車時的舒適度也保有一定水準。
無論是短軸自排或是長軸手排，Caddy Cargo 售價都是相同的 82.8 萬元，雖然相較於國產同級有著高達 20~30 萬的價差，但所可換得的差異也著實讓人相當有感，從座艙內的舒適度、行路質感，到品牌形象等，實際面到形象面都可有明顯提升，但這提升對於業主而言值不值得投資，相信精打細算的業主，心中一定會有一把自己的度量尺囉！

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