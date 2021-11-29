挺防長抗中言論　澳洲總理：不得向中國示弱

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報導指出杜登的演說內容，是數十年以來澳洲部長級官員針對中國所發表過最為強硬的言論。
對於杜登的言論，莫里森（Scott Morrison）認為是「完全正確」。他表示，中國日益好戰，他完全認同杜登的看法。
莫里森透露，在杜登於26日發表演說之前，他們二人曾經討論有關演說內容。
莫里森表示，杜登「清楚地說明了」目前印太地區充滿不確定性的現況。
莫里森強調，澳洲是一個自由的國家，而且致力捍衛自由的生活方式。他說，「現在並非澳洲可以示弱的時候」；在國家安全議題上，「現在並非澳洲人可以腳踏兩條船的時候」。
另外，澳洲金融評論報網站28日指出，對於杜登呼籲提防中國武力犯台並且染指印太地區的言論，國際戰略研究所（International Institute for Strategic Studies，IISS）資深研究員葛蘭姆（Euan Graham）認為，杜登提出了合理的警示。
葛蘭姆指出，中國要是拿下台灣，下一個目標可能會是尖閣諸島（Senkaku Islands，釣魚台列嶼）。
葛蘭姆提醒，目前還沒有人能夠提出有說服力的論點，以解釋「中國拿下台灣後就會收手」的原因。
葛蘭姆提到，中國近期的所有行為都說明了，雖然中國在戰術謹慎行事；但是在戰略上，中國卻是有意改變現狀，以及改變亞洲的權力平衡。
葛蘭姆相信，當中國試圖侵犯台灣時，必須要「予以痛擊」，才能消滅中國擴張領土的野心。（編輯：林憬屏）1101129