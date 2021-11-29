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挺防長抗中言論　澳洲總理：不得向中國示弱

▲澳洲國防部部長杜登26日警示必須強硬制衡中國，澳洲總理莫里森呼應杜登的言論，強調澳洲切忌向中國的日益好戰示弱。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲澳洲國防部部長杜登26日警示必須強硬制衡中國，澳洲總理莫里森呼應杜登的言論，強調澳洲切忌向中國的日益好戰示弱。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-11-29 09:10:33

（中央社記者丘德真雪梨29日專電）澳洲國防部部長杜登26日警示必須強硬制衡中國，以防中國武力犯台並且染指整個印太地區。澳洲總理莫里森昨天呼應杜登的言論，強調澳洲切忌向中國的日益好戰示弱。

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澳洲金融評論報（The Australian Financial Review）今天報導提到杜登（Peter Dutton）26日在澳洲全國記者俱樂部（National Press Club）發表演說，指面對中國擴張威脅，不宜採取姑息政策；他提醒，中國要是拿下台灣，接著中國將會主宰整個印太地區，區域內各國恐怕將會淪為中國的「附庸國」（tributary states）。

報導指出杜登的演說內容，是數十年以來澳洲部長級官員針對中國所發表過最為強硬的言論。

對於杜登的言論，莫里森（Scott Morrison）認為是「完全正確」。他表示，中國日益好戰，他完全認同杜登的看法。

莫里森透露，在杜登於26日發表演說之前，他們二人曾經討論有關演說內容。

莫里森表示，杜登「清楚地說明了」目前印太地區充滿不確定性的現況。

莫里森強調，澳洲是一個自由的國家，而且致力捍衛自由的生活方式。他說，「現在並非澳洲可以示弱的時候」；在國家安全議題上，「現在並非澳洲人可以腳踏兩條船的時候」。

另外，澳洲金融評論報網站28日指出，對於杜登呼籲提防中國武力犯台並且染指印太地區的言論，國際戰略研究所（International Institute for Strategic Studies，IISS）資深研究員葛蘭姆（Euan Graham）認為，杜登提出了合理的警示。

葛蘭姆指出，中國要是拿下台灣，下一個目標可能會是尖閣諸島（Senkaku Islands，釣魚台列嶼）。

葛蘭姆提醒，目前還沒有人能夠提出有說服力的論點，以解釋「中國拿下台灣後就會收手」的原因。

葛蘭姆提到，中國近期的所有行為都說明了，雖然中國在戰術謹慎行事；但是在戰略上，中國卻是有意改變現狀，以及改變亞洲的權力平衡。

葛蘭姆相信，當中國試圖侵犯台灣時，必須要「予以痛擊」，才能消滅中國擴張領土的野心。（編輯：林憬屏）1101129

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