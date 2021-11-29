特企／台灣山葉獲體育推手銅質獎

台灣山葉機車工業股份有限公司自2009年起不斷耕耘台灣基層足球，與中華民國足球協會共同推展YAMAHA CUP快樂踢球趣兒童足球賽，秉持著社會關懷的信念與及青少年育成的宗旨，持續觸動更多學童的興趣，獲得社會肯定，已連續9年獲得教育部體育署頒發「體育推手獎」。25日體育推手獎表揚典禮中，台灣山葉機車高晴珀副總經理在獲得「贊助類銅質獎」，表示：「持續獲獎對YAMAHA來說是很重要的肯定，辦理YAMAHA CUP對公司同仁及我們都帶了許多意想不到的收穫，未來我們會堅持信念，持續支持推廣台灣運動，一起為社會傳達正面力量。這幾年台灣各項目運動選手國際舞台上大放異彩，也有許多重點賽事像世界大學運動會、亞運、棒球國際賽等接連舉辦，YAMAHA也很期待並積極的努力與更多運動選手或賽事以各種方式合作。」
連續9年獲頒體育推手獎 台灣山葉機車長年推廣支持運動賽事備受肯定
YAMAHA 台灣山葉機車今年再度獲頒體育推手獎－贊助類銅質獎，至今已連續累積9年獲獎。除了長期耕耘台灣足球基層環境以外，今年YAMAHA也全力支持110年新北全國運動會，與新北市政府體育處共同首創「全國運動會-破全國紀錄激勵獎勵」，扮演最佳應援隊的角色，鼓勵選手突破自我，追求更好的競技成績。今年除了頒發給21位破全國紀錄的選手每人4萬元購車金以外，更送出全新上市機車給破兩項全國紀錄的舉重選手陳玟卉及射擊選手黃宸緯，期望持續以感動的力量讓體育選手能持續進步。
秉持社會關懷的信念與青少年育成的宗旨，台灣山葉機車將持續贊助台灣運動賽事，積極努力創造與各類運動項目與選手合作的可能，更期待在許多大型賽事舉辦的2022年，透過運動參與和推廣，與大家一起創造更多感動的時刻。