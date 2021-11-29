麻油雞煮滾就喝算外行！媽「多1步驟」湯甜2倍：整鍋喝光
時序已經進入冬天，天氣微涼，早晚溫差大，不少人就想要來一碗熱呼呼的雞湯，暖心又補身體，而常見的雞湯除了香菇雞、蒜頭雞、剝皮辣椒雞以外，麻油雞也是天冷的大熱門，但你知道麻油雞怎麼做，能讓湯頭更加甘甜嗎？近日，就有網友討論「麻油雞到底該不該加水煮？」貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-11-29 11:01:37｜2021-11-29 11:02:23
原PO在臉書社團「家常菜」貼文指出「這是我媽煮的麻油雞，身為客家人的我們都說這是雞酒湯....但我一直很好奇，煮麻油雞到底要不要加水啊？我自己煮過是真的會加水，而且我也不敢點火，怕鍋燒著火，我都先爆香薑片，然後放雞肉一起炒之後，放水才放米酒，我感覺煮起來像是普通雞湯」。
貼文一出，網友紛紛回應「全酒下不用怕，酒精揮發後的甜真的耐人尋味喔！不會燒起來的」、「全酒下就對了，燒完之後味道不會太重，湯也會甘甜兩倍唷」、「全酒才是好吃才正宗的麻油雞唷，不要加水」、「我老公也都是煮全酒的喔，湯頭味道比較足」、「不用加水，用全酒，然後煮滾之後不要馬上喝，關火點火讓他燒，湯很甘甜」、「關火之後在上頭點火讓他燒，燒酒麻油雞！超讚」。
不過，也有過來人提醒「要點火之前，抽油煙機要記得關喔」、「煮雞酒如果要點火，千萬不能開抽油煙機」、「點火ㄧ定要關抽油煙機，否則很容易引起火災」、「我之前燒火，然後開抽油煙機嚇死了，警報器一直響」。（編輯：張嘉哲）