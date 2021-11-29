COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

麻油雞煮滾就喝算外行！媽「多1步驟」湯甜2倍：整鍋喝光

▲麻油雞是冬天的熱門補品雞湯之一，不少人都會在家自己動手做。（圖／家常菜）
▲麻油雞是冬天的熱門補品雞湯之一，不少人都會在家自己動手做。（圖／家常菜）

編輯中心/綜合報導

2021-11-29 11:01:37｜2021-11-29 11:02:23

時序已經進入冬天，天氣微涼，早晚溫差大，不少人就想要來一碗熱呼呼的雞湯，暖心又補身體，而常見的雞湯除了香菇雞、蒜頭雞、剝皮辣椒雞以外，麻油雞也是天冷的大熱門，但你知道麻油雞怎麼做，能讓湯頭更加甘甜嗎？近日，就有網友討論「麻油雞到底該不該加水煮？」貼文引發熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在臉書社團「家常菜」貼文指出「這是我媽煮的麻油雞，身為客家人的我們都說這是雞酒湯....但我一直很好奇，煮麻油雞到底要不要加水啊？我自己煮過是真的會加水，而且我也不敢點火，怕鍋燒著火，我都先爆香薑片，然後放雞肉一起炒之後，放水才放米酒，我感覺煮起來像是普通雞湯」。

▲
▲原PO認為自己煮出來的麻油雞不像正宗煮法。（圖/家常菜）
貼文一出，網友紛紛回應「全酒下不用怕，酒精揮發後的甜真的耐人尋味喔！不會燒起來的」、「全酒下就對了，燒完之後味道不會太重，湯也會甘甜兩倍唷」、「全酒才是好吃才正宗的麻油雞唷，不要加水」、「我老公也都是煮全酒的喔，湯頭味道比較足」、「不用加水，用全酒，然後煮滾之後不要馬上喝，關火點火讓他燒，湯很甘甜」、「關火之後在上頭點火讓他燒，燒酒麻油雞！超讚」。

不過，也有過來人提醒「要點火之前，抽油煙機要記得關喔」、「煮雞酒如果要點火，千萬不能開抽油煙機」、「點火ㄧ定要關抽油煙機，否則很容易引起火災」、「我之前燒火，然後開抽油煙機嚇死了，警報器一直響」。（編輯：張嘉哲）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
57.53%42.47%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意公民投票案公告成立後一個月起至六個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行？

不同意
同意
54.88%45.12%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

不同意
同意
40.59%59.41%
2021-11-18-2021-12-11

您是否同意核四啟封商轉發電？

不同意
同意
55.85%44.15%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀