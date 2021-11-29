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一帶一路陷阱？烏干達無力還貸款　唯一機場或淪中國之手

▲向中國進出口銀行貸款進行擴建工程的烏干達恩特貝國際機場，日前傳出因無力償還貸款，可能由中國進出口銀行進行接管。（圖／翻攝自Entebbe International Airport）
▲向中國進出口銀行貸款進行擴建工程的烏干達恩特貝國際機場，日前傳出因無力償還貸款，可能由中國進出口銀行進行接管。（圖／翻攝自Entebbe International Airport）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-11-29 11:21:06

加入中國「一帶一路」計畫的非洲國家烏干達2015年曾向中國借了2.07億美元（約新台幣57.69億元）的貸款，用於擴建恩特貝國際機場（Entebbe International Airport），這筆貸款將於2022年底到期。如今烏干達因為無力償還巨額貸款，要求進行貸款談判遭到拒絕，可能將面臨國內唯一一座國際機場的控制權讓給中國控管的局面。不過這個消息一出，隨即遭到烏干達官員與中國駐烏干達大使館否認。

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烏干達《監督報》（The Monitor）報導，烏干達2015年11月向中國進出口銀行簽署一項貸款協議，以利率2%向該行貸款2.07億美元，用於恩特貝國際機場的擴建改建工程。該貸款協議的期限為20年，包括7年寬限期，只需付利息，暫不需要償還本金。

眼看寬限期即將於2022年底失效，烏干達發現，可能無法在到期後依約按時償還貸款，先前曾派出代表團前往北京，希望就貸款協議中有爭議的條款重新談判，但是遭到進出口銀行不同意改變原協議的條款，代表團官員們只能空手而歸。

協議中有13項條款被認為是有爭議的，其中包含貸款銀行可批准年度和月度運營預算、有權檢查烏干達政府和民航局（UCAA）的帳務等，而位於北京的中國國際經濟貿易仲裁委員會（CIETAC）則被授權為解決爭端的單位。《監督報》報導更形容「借貸條款帶毒」（toxic clauses）。

烏干達民航局表示，與中國簽訂的融資協議中的一些條款表明，恩特貝國際機場和其他相關資產可能會在仲裁後被中國進出口銀行扣押並接管。烏干達政府在協議中承諾放棄國際豁免權，也使得恩特貝國際機場失去國際仲裁的機會。烏干達財政部長卡薩亞（Matia Kasaija）上週已就恩特貝國際機場貸款的「不當處理方式」向議會道歉。

位於烏干達首都坎帕拉以南的恩特貝國際機場是烏干達唯一的國際機場，每年旅客輸送量接近200萬人次。目前該機場的改擴建工程進度已達四分之三，跑道、停機坪、貨運中心已經完工，僅剩下貨運中心變更、舊貨運樓拆除以及新建客運航站樓等工程仍在進行。 翻新後的機場預期每年增加50%旅客容量，航站設備也將變得更現代化，並且新增貨運中心和停車場，以處理預期增加的交通量。

烏干達檢察總長基裡奧瓦（Kiwanuka Kiryowa）則是認為，不需要為此過度擔心，因為烏干達的財產沒有被抵押。他指該貸款僅是一份商業合同，不需要修改。萬一烏干達民航局沒有足夠的收入來償還貸款，烏國政府將會介入。

不過恩特貝國際機場並非中國進出口銀行向烏干達融資的第1個項目，除了國際機場之外，中國還提供烏干達2座主要發電廠卡魯馬（Karuma）和伊辛巴（Isimba）水電廠約85％的融資，以及外資助並建造了坎帕拉通往恩特貝的4.76億美元的恩特貝高速公路。

▲烏干達首都坎帕拉。（圖／翻攝自unsplash）
▲烏干達首都坎帕拉。（圖／翻攝自unsplash）
向中國借貸卻還不出款項的國家並不少見，例如斯里蘭卡在2017年未能支付數十億美元貸款，將其漢班托塔港（Hambantota Port）以99年的租期轉讓給中國。類似情況也曾在肯亞發生，不過肯亞政府有出面澄清，即使無法如期償還貸款，也不會讓該國重要經濟港口蒙巴薩港（Mombasa Port）也不會落入中國手中。

針對烏干達唯一一座國際機場可能將因無法償還貸款由中資銀行接管儀式，中國駐烏干達使館發言人表示，恩特貝機場是由中國進出口銀行提供融資、以烏干達國家信用為擔保的優惠貸款專案，沒有烏干達為中國融資犧牲核心資產的問題。中國使館更澄清，至今沒有哪一個在非洲的專案曾因為中國的貸款還不起而被中國「沒收」。

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