486先生協尋好市多正義哥！大讚「清流」要送空氣清淨機
好市多黑五意外上演格鬥片！上週五（11/26)晚間好市多新莊店傳出民眾為爭搶特惠商品爆發肢體衝突，一名44歲林姓男子疑似擅動紅龍繩欲插隊，被另一名41歲黃姓男子出言至止，雙方起口角進而互毆，欲插隊的林姓男子18秒內就被一拳KO倒地。事發後影片在網路瘋傳，網友不僅尊稱黃男是「正義哥」，連團購業者486先生也發文尋找「正義哥」，直言要送他一台最高檔的空氣清淨機，因為「他真是清流！」
記者黃韻文/綜合報導
2021-11-29 14:32:15
事件源起自好市多上週舉辦「黑五購物節」，上週五(11/26)賣場湧入大批民眾排隊搶購，其中一款特價洗髮精將被搶光，44歲林姓男子疑似要插隊，被「正義哥」出言制止，而林男全場跳跳跳準備出拳的模樣，也被網友戲稱是「跳跳哥」，沒想到被老神在在的正義哥一拳擊倒，一旁直擊民眾拍下影片，隨即在網路造成熱議。據悉，賣場當時趕緊報案，新莊分局員警也立刻到場將兩人帶回偵訊，雙方則互控傷害，遭警方依傷害罪嫌送辦。
兩人格鬥影片在網路瘋傳，網路聲量一面倒向正義哥，連486先生也發文相挺：「社會要進步，就是必須遵守秩序，有些鼈三自以為自己是甚麼東西，囂張慣了，當踢到鐵板就成了小丑。」並詢問誰認識正義KO哥，想送一台空氣清淨機給他，並大讚對方是清流。
該則貼文吸引超過5千人按讚，網友認為幫付律師費更實用一點，還有人感嘆：「可惜的是法律會保護不守規矩的人，正義哥最後可能還要賠他一筆錢」、「打人固然不對，不過我認為打的好。」《NOWnews》記者向486團隊求證，目前還未找到「正義哥」，空氣清淨機尚未送出。