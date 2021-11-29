吃手路菜進補！麻油雞滷味、燒酒雞小火鍋 單身狗也不怕
秋冬必吃哪款「最夯手路菜」進補？大家最愛的火鍋還能怎麼吃？進補最受歡迎的燒酒雞、麻油雞跳脫傳統，變出新吃法！總是圍爐一大鍋的補品湯物，不號召一桌親朋好友，很難自己一個人上門吃得過癮。平價個人鍋老先覺聽到單身族的心聲，把傳統手路菜變成進補燒酒雞小火鍋；潮味決則推出麻油雞滷味寵客！
記者蕭涵云/台北報導
2021-11-29 16:55:51
台灣人最愛吃的火鍋湯底不斷推陳出新，每年都有創意料理一決勝負，這次選中秋冬進補必吃的燒酒雞與麻油雞來挑戰，傳統手路菜也能碰撞出新滋味。
主打平價個人鍋物的「老先覺」，以主廚獨門研發的招牌湯頭為基底，搭配冬令進補「蛤蜊蒜頭燒酒雞鍋」、「藥膳香菇燒酒雞鍋」兩種新口味，愛好者眾多的蛤蜊+蒜頭，加上料理米酒提味燉煮出清爽湯頭，搭配鮮嫩甜美的雞肉，超開胃。藥膳香菇則吸飽了燒酒雞湯頭的美味，進補必吃。
文青滷味「潮味決」則顛覆中藥滷汁思維，選用百年老店的麻油配上五星主廚特調的燒酒，打造麻油雞滷味！濃郁酒香又暖胃的麻油湯頭配上鮮嫩雞腿肉，讓人好驚艷。
同集團的兩個品牌一起推出週年慶好康回饋，即日起至2021/12/31，只要到雙品牌全台門市消費，老先覺開一鍋、潮味決購物滿140元，即可獲得1張抽獎券，以此類推。歡慶11週年的老先覺，最大獎為現金1萬1000元。而兩週年慶的潮味決，最大獎為德國精品鍋具組，偷偷透露抽獎券是張張有獎100%的中獎率喔，吃美食順便試手氣！