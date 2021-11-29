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膝蓋腫痛、無法負重當心「巨大細胞瘤」！　醫揭臨床共通表現

膝蓋腫痛、無法負重當心「巨大細胞瘤」！　醫揭臨床共通表現
膝蓋腫痛、無法負重當心「巨大細胞瘤」！　醫揭臨床共通表現

健康醫療網

2021-11-29 15:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】近幾年因為國人的健康意識抬頭，許多人都有良好運動習慣，40歲的陳先生也不例外，在平常忙碌工作後，假日也會去爬爬郊山；但是這次爬完山後，左膝的疼痛感越來越強烈，原先覺得是爬山造成的肌肉扭傷，在藥局買了痠痛貼布，但是症狀卻是有增無減，甚至有幾個晚上痛醒過來，至醫院求診，確診巨大細胞瘤。

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巨大細胞瘤　腫痛及無法負重最常見

臺北市立聯合醫院中興院區骨科主治醫師張彧銓指出，巨大細胞瘤常見於20至40歲左右的病人，好發在遠端股骨及近端脛骨，也就是膝關節周圍的長骨，共通臨床表現包括腫痛及無法負重；這是一種相對常見的良性腫瘤，雖然良性但是局部侵犯性卻非常高，如果忽略，最後甚至會有遠端轉移與病理性骨折發生。

復發比率高　治療方式是關鍵

臨床上的治療步驟包括：腫瘤刮除、輔助冷凍治療、異體骨或人工骨提供暫時的結構性支撐加上鋼板固定，是常用且有效的手術治療方式。

張彧銓主治醫師說明，巨大細胞瘤局部侵犯性非常高，隨之而來是高復發的比率，在早期報告中甚至高達三成；高復發率的特性，在手術時候特別考驗手術醫師耐心，因此仔細的腫瘤刮除是最重要步驟，刮除後加上輔助冷凍治療和藥物使用，復發百分比已然大幅降低。

身體出現異狀快就醫　把握黃金治療期

有許多人不免會擔心自己也有未發現的腫瘤，的確有許多腫瘤在早期沒有症狀，不容易發現，張彧銓主治醫師建議，除了要培養良好生活習慣及規律運動外，「早期發現，早期治療」更是重要一環，當發現身體有不尋常腫脹、疼痛甚至半夜痛醒這些症狀，一定要尋求專業意見，以免造成難以挽救傷害。



資料來源：健康醫療網 膝蓋腫痛、無法負重當心「巨大細胞瘤」！　醫揭臨床共通表現

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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