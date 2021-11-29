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巨大細胞瘤 腫痛及無法負重最常見臺北市立聯合醫院中興院區骨科主治醫師張彧銓指出，巨大細胞瘤常見於20至40歲左右的病人，好發在遠端股骨及近端脛骨，也就是膝關節周圍的長骨，共通臨床表現包括腫痛及無法負重；這是一種相對常見的良性腫瘤，雖然良性但是局部侵犯性卻非常高，如果忽略，最後甚至會有遠端轉移與病理性骨折發生。
復發比率高 治療方式是關鍵臨床上的治療步驟包括：腫瘤刮除、輔助冷凍治療、異體骨或人工骨提供暫時的結構性支撐加上鋼板固定，是常用且有效的手術治療方式。
張彧銓主治醫師說明，巨大細胞瘤局部侵犯性非常高，隨之而來是高復發的比率，在早期報告中甚至高達三成；高復發率的特性，在手術時候特別考驗手術醫師耐心，因此仔細的腫瘤刮除是最重要步驟，刮除後加上輔助冷凍治療和藥物使用，復發百分比已然大幅降低。
身體出現異狀快就醫 把握黃金治療期有許多人不免會擔心自己也有未發現的腫瘤，的確有許多腫瘤在早期沒有症狀，不容易發現，張彧銓主治醫師建議，除了要培養良好生活習慣及規律運動外，「早期發現，早期治療」更是重要一環，當發現身體有不尋常腫脹、疼痛甚至半夜痛醒這些症狀，一定要尋求專業意見，以免造成難以挽救傷害。
資料來源：健康醫療網 膝蓋腫痛、無法負重當心「巨大細胞瘤」！ 醫揭臨床共通表現
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