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特企／新光「分期七卡」聰明理財　打造多元消費！

▲新光分期七卡搭配OPEN錢包享11%回饋。（圖／資料照片）
▲新光分期七卡搭配OPEN錢包享11%回饋。（圖／資料照片）

本報訊

2021-11-30 12:02:34

即日起新光銀行分期七卡結合7-ELEVEN OPEN錢包支付嗶經濟，都可全面使用信用卡感應式消費，在7-ELEVEN全台6200家門市或OPEN POINT APP行動隨時取，使用OPEN錢包綁定分期七卡以手機掃碼支付或線上支付，最高享11%回饋，為新世代生活價值創造更多元的行動支付場域，隨心所欲盡享自由消費方式的新選擇。

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色調繽紛童趣的美感新卡面，吸引大眾目光聚焦分期七卡帶來便捷消費的多重體驗。單筆金額只要777元即可自動零利率分7期，分期期數至高24期，提供年輕客戶靈活的資金運用外，亦考量疫情關係無法出國旅遊購物，但日常生活中也非常容易碰到國外交易，分期七卡特別加碼海外消費(含網購)再享1.7%現金回饋(無上限)輕鬆幫您省下手續費再賺回饋，同時扣繳新光人壽保費也能同享1.1%現金回饋好康，新戶手刀搶先申辦再拿雙重好禮!

為了歡慶分期七卡全新卡面熱烈上市，除新戶申辦核卡60天內不限金額任刷7筆，就能夠輕鬆獲贈7杯CITY CAFE中杯美式或CITY TEA現萃茶四季春青茶飲品外，還可再加碼同享新光新戶好禮多選一(時尚行李箱、不鏽鋼萬用鍋、無線手持吸塵器等超夯贈品)，前所未有的雙重好康不容錯過!皮夾裡絕對少不了這一張繽紛童趣的信用卡喔!

新光分期七卡是一張能夠聚集全方位生活機能所需優惠，如美食、百貨、娛樂、旅遊等，並具備聰明理財、7至24期分期購物功能的信用卡，讓您自主決定想要的消費方式，創造快意豐富的生活，新世代族群不論是社會新鮮人、都會白領小資上班族等，歡迎一起呼朋引伴來申辦，透過實體卡片或行動支付，都能輕鬆使用分期七卡來消費、讓理財更加靈活，想要放大、追逐夢想的您，快來加入「新光生活圈」綁定新光分期七卡支付，讓您消費安心、刷卡盡興、回饋滿滿！活動詳情請洽新光銀行官網。

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