口服乳癌藥CDK4/6抑制劑　美列晚期治療首選

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▲CDK4/6抑制劑併用荷爾蒙療法已經被美國權威癌症治療指引NCCN納入，成為針對荷爾蒙受體陽性/HER2的晚期或轉移性乳癌的治療首選。趙祖怡醫師解釋，有許多大型研究證實，這個合併處方可有效延緩疾病惡化超過兩年的限制。
幸運的是，王媽媽的乳癌類型為生長速度相對緩慢、預後也比其他類型來得好的荷爾蒙受體陽性/HER2陰性，如今第一線已有CDK4/6抑制劑合併荷爾蒙拮抗藥物治療，不用承受化療之苦；且因符合給付條件，享有健保，緩解經濟之難。持續口服治療半年後，結果令人滿意；不僅肺部腫瘤完全消失，乳房的腫瘤也已大部分消除。醫師再將乳房殘餘的腫瘤以手術處理，並持續使用荷爾蒙藥物外加CDK4/6抑制劑後，至今兩年疾病控制良好，也維持住生活品質，能與朋友一起出遊。
健保有條件給付CKD4/6抑制劑 讓患者免去經濟負擔
過去對於已經出現轉移的荷爾蒙受體陽性/HER2陰性乳癌患者，因無法進行手術治療且傳統化療及抗荷爾蒙以外的藥物選擇有限，治療成績上一直無法突破。雙和醫院血液腫瘤科專任主治醫師趙祖怡教授指出，所幸目前已有新一代的標靶藥物–CDK4/6抑制劑問世，健保已有條件給付，不但副作用小、也是口服用藥，不影響生活品質。
CDK4/6抑制劑併用荷爾蒙療法已經被美國權威癌症治療指引NCCN納入，成為針對荷爾蒙受體陽性/HER2的晚期或轉移性乳癌的治療首選。趙祖怡醫師解釋，有許多大型研究證實，這個合併處方可有效延緩疾病惡化超過兩年的限制；近期臨床上更有統計顯示，存活中位數可達到63個月以上，突破了以往晚期乳癌很難超越的5年存活期瓶頸。國內健保現也已放寬有條件給付，讓患者有機會在不需考量經濟壓力下，接受與國際接軌的首選治療。
阻斷癌細胞複製路徑 延後化療保留較佳生活品質
「細胞生長會有週期循環性，也就是從G1-S-G2-M，完成這個週期後細胞才能成功分裂。而CDK4/6抑制劑，是將從G1到S的路徑阻斷，讓癌細胞的生長停滯。」趙祖怡醫師說明其機轉，「最大的好處是口服，且副作用比化學治療小很多，病患可以免去施打化療而必須承受的副作用，且試驗中可以觀察到CDK4/6抑制劑加入後，患者平均後續需接受化療的時間延後了4年以上，因此可持續保有還不錯的生活品質。」
趙祖怡醫師也提醒民眾，無論任何癌症都一樣，早期發現早期診斷相當重要。如今乳癌的治療已經相當進步，建議在治療前與專科醫師充分溝通，討論是否有具一定療效且副作用較少，並能保持生活品質的藥物可選擇，讓治療事半功倍。
資料來源： healthnews.com.tw