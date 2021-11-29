明星藝人求子路途也漫漫？2021試管嬰兒擴大補助，適合對象、費用懶人包！

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現代人普遍晚婚，加上工作高壓忙碌等環境因素，容易造成女性卵巢老化、輸卵管阻塞，以及男性性功能障礙或是精蟲質量不好等問題。其實不只是藝人，透過試管嬰兒和人工受孕的方式求子的夫妻也日漸增多。你曾想過做試管嬰兒的療程嗎？這篇文章讓你了解什麼是試管嬰兒，以及試管嬰兒的費用和最新補助。
試管嬰兒是什麼？有哪些人適合做？試管嬰兒的英文是In vitro fertilization，為人工生殖的方式之一，縮寫就是大家常常看到的ivf。小時候有學過動物體外受精，其實試管嬰兒就是一種體外受精的方式，原理是將女性的卵子取出，在體外與精蟲結合進行授精後，將胚胎植入子宮裡，這時候可以耐心等待著床、懷孕成功囉！
你可能聽過試管嬰兒容易有多胞胎，原因可能來自於台灣許多不孕夫妻在接受試管嬰兒時，都會希望醫師多植入幾顆胚胎，因為進行試管嬰兒不便宜，花一樣的錢，當然多植幾顆才保險！這樣的「買保險」心態讓台灣的人工生殖胚胎植入數量居全球前茅，也讓試管嬰兒多胞胎的比率高達4成。
但試管嬰兒ivf 療程並非適合每對不孕症夫妻，而是當你有以下這些試管嬰兒適應症時，會比較推薦使用：
- 輸卵管阻塞
- 卵巢功能異常
- 子宮內膜異位症
- 子宮因素
- 精子問題
- 不明原因不孕症
- 人工受孕療程超過3次失敗
- 女性高齡（超過38歲）
2021年試管嬰兒擴大補助！費用+補助這裡看
試管嬰兒費用多少？
試管嬰兒的費用，比起人工授精較為高昂，原因是在進行試管嬰兒療程時，相關醫護人員需要嚴密追蹤各項數據，並且需要進行侵入性的取卵手術，更是需要嚴格控管實驗室的培養環境，試管寶寶才能順利健康地誕生。整個過程的費用約落在13-15萬台幣左右。
2021年7月最新試管嬰兒補助上路！
試管嬰兒可以一圓不孕症夫妻有孩子的夢想，但礙於費用高昂，部分夫妻即便求子心切也只能望而卻步。終於！在2021年7月衛生福利部擴大試管嬰兒補助正式上路，將不孕症試管嬰兒補助對象由低收入戶及中低收入戶擴大至所有的不孕夫妻，只要夫妻雙方有一方具有我國國籍，而且妻子的年齡未滿45歲，即可申請政府的補助。未來預估每年將有2.3至2.8萬對不孕夫妻受惠，讓求子心切的夫妻們看見希望！
（圖片來源：衛生福利部網站）
依據政府公布的試管嬰兒補助規則，只要在合法的生殖中心進行試管嬰兒療程，都能夠申請試管嬰兒的費用補助，並且由生殖中心協助申請喔。
（想了解更多有關試管嬰兒的流程，可以參考這一篇：看遍試管嬰兒心得？試管嬰兒流程、試管嬰兒費用2021詳解）