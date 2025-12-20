2025台北馬拉松將於12月21日上午 06:30 自台北市民廣場起跑，終點分別位於台北田徑場（馬拉松組）與南京東路四段（半馬組）。今年賽事分為馬拉松、半程馬拉松與半馬輪椅組三大項目，總參賽人數達至數萬名，其中馬拉松項目共有9000名跑者參加，半馬則吸引1萬9000人。《NOWNEWS今日新聞》整理市民廣場地圖、賽事路線、交通、交管與替代道路鄧資訊一次看。
🟡2025台北馬拉松主要資訊：
日期：2025年12月21日
時間：06:30開跑
地點：起點於市民廣場，終點於臺北田徑場。
🟡2025台北馬拉松有多熱門？
2025台北馬拉松自台北市政府前廣場起跑，途經國父紀念館、景福門、自由廣場、國家音樂廳、南門 （麗正門）、小南門 （重熙門）、西門商圈、北門（承恩門）、台北車站、總統府、花博公園、台北市立美術館、南港展覽館、臺北田徑場及台北小巨蛋等城市地標，讓選手在挑戰自我之餘，也能深度感受台北的城市魅力。
體育局表示，去年台北馬拉松取得世界田徑總會金標籤認證後，報名熱度持續提升。本屆賽事共吸引56個國家、4665位國際跑者參與，總參賽名額達2萬8000人，中籤率約2成7。
🟡2025台北馬拉松路線：
今年賽事分為馬拉松、半程馬拉松與半馬輪椅組三大項目
📍馬拉松組(42.195KM) ：
市民廣場(起點)＞仁愛路四段至一段＞左轉中山南路(逆向)＞左轉信義路>右轉杭州南路(逆向)>右轉愛國東路>愛國西路>右轉中華路一段>右轉忠孝西路>右轉重慶南路>左轉凱達格蘭大道(逆向)>左轉中山南路(逆向)>中山北路一段至三段(逆向)＞中山橋>中山北路四段(快車道)＞右轉北安路＞明水路(逆向)＞樂群一路(逆向)＞堤頂大道(順向後逆向)>環東高架匝道(逆向)>環東高架(東往西高架段)>下經貿一路匝道(逆向)>經貿一路(逆向)>原線折返>經貿一路>右轉港東街>左轉基1號經貿疏散門>南湖左岸河濱公園>成美左岸河濱公園>觀山河濱公園>迎風河濱公園>觀山河濱公園＞右轉基6塔悠疏散門＞左轉塔悠路(逆向)>塔悠路(至健康路口接回順向)>右轉南京東路五至四段(逆向)>左轉臺北田徑場(終點)
📍半程馬拉松與半馬輪椅組(21.0975KM) ：
市民廣場(起點)＞仁愛路四段至一段＞左轉中山南路(逆向)＞左轉信義路>右轉杭州南路(逆向)>杭州南路(過金華街口後折返)>杭州南路>左轉愛國東路>右轉中山南路＞中山北路一段至三段＞中山橋＞中山北路四段(機車專用道)>右轉北安路＞明水路＞樂群一路＞堤頂大道＞右轉南京東路六段>上麥帥一橋＞下南京東路匝道>南京東路五至四段＞南京東路四段(終點)不越過健康路口
📍備註：
市府指出，此次優化調整動線，源自於大會觀察近年圓山段賽道半馬領先選手常在該處追上全馬後段選手，造成跑者爭道情形，產生安全疑慮。因此本屆賽事首次於中山橋尾段導入明確的全、半馬分流，半馬組維持行經北安路機慢車道，全馬組則改跑快車道內側兩線道（中山北路4段之中山橋至北安路段），快車道外側兩線道供一般車輛通行，讓動線更清晰。
🟡2025台北馬拉松交通資訊：
📍搭公車：
可搭乘 202、266、266(區間)、270(區間車)、28、311、537、647、912、915、棕6、棕7、綠1。
📍搭捷運：
▪️ 板南線：至捷運市政府站及國父紀念館站
▪️ 淡水線：往象山方向至台北101/世貿站下車。
▪️ 12月20日(六)捷運無提早發車
▪️ 12月21日(日)當天，台北捷運首班車上午05:00發車，每20分鐘一班(小碧潭及新北投站無提早發車)，06:00之後恢復正常班距。
▪️ 12月21日(日)當天，新北捷運環狀線亦於05:00發車(每20分鐘一班)，6點後恢復正常班距。
📍自行開車（停車場）
▪️府前廣場地下停車場
地址：松壽路1號地下
概況：為地下二層停車場，計有2024個小型車停車格，1137個機車停車位
停車位數量：
總汽車位：1998
總機車位：1337
總腳踏車位：31
▪️ 台北101停車場
停車位數量：
汽車1200個，含無障礙車位26個
機車 2900個，含無障礙車位60個
停車入口與樓層：
▪️汽車入口2處，松智路入口與市府路入口，停車位區域B2~B4
▪️機車入口1處，信義路與市府路交接處，停車位區域B2
🟡2025台北馬拉松交通管制
▪️市府公共運輸處表示，受影響市區公車及國道客運路線計202條路線、428個站位，其中部分路線減班、停駛。
▪️北市聯營公車路線因活動管制取消停靠站位，在「大臺北公車」網頁、手機版網頁及智慧型站牌，資訊將顯示「交管不停靠」，也同步提供APP業者發布。公共運輸處呼籲，因公車路線受交通管制影響，公車行駛時間可能較原路線將增加1倍以上或等候時間增加，請提早或避開管制時段出門，或改搭乘捷運，以避免影響您的權益。
▪️管制時間與範圍如下：
一、中山南路以東、松仁路以西、忠孝東路以南、信義路以北06:15～09:00
二、中華路一段以東、中山南路以西、忠孝西路以南、愛國西路以北06:30～09:00
三、承德路以東、新生南北路以西、中山橋以南、忠孝東西路以北06:30～09:00
▪️改道資訊：
北市府表示，交通管制期間，原經由新生高架橋前往大直或內湖車輛，建議提早至民生東路或長安東路下匝道，透過復興北路及大直橋前往。
或新生高架橋北上到底通河街下匝道，透過至善路及自強隧道前往。至於從中山北路四段南下前往車輛，可透過圓山飯店引道接北安路調撥車道前往大直或內湖；欲前往圓山飯店車輛，仍可透過中山北路四段南下接圓山飯店引道抵達。
資料來源：台北馬拉松、台北旅遊網
