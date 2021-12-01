「500趴」來了！Coopers澳洲百年精釀啤酒首次亮相

我是廣告 請繼續往下閱讀
今年盛大的500趴戶外派對，「PChomeX 家好選物」也推出好評不斷的Coopers庫珀啤酒參與。來自澳洲，擁有超過150年歷史家釀啤酒廠的Coopers，是最道地的澳大利亞精釀啤酒。有別於大量生產的商業啤酒，精釀啤酒同時強調品質、風格、香氣的釀造手藝，採用獨特的類香檳發酵技術以及高成本的麥芽、啤酒花釀造，在裝罐前再添加小量的酵母，讓啤酒在罐中進行二次發酵，使氣泡與風味更加豐富滑順，綿密的氣泡帶出濃郁麥香。特別推薦在2021澳洲國際啤酒大賽獲得金獎的「Pale Ale淡艾爾精釀啤酒4.5%」，是一支有著果香、花香與淡淡啤酒花等風味交錯平衡的艾爾啤酒；以及獲得銀獎的「Sparkling Ale氣泡淡艾爾精釀啤酒5.8%」，大膽的麥芽啤酒風味滿足了許多重口味的品酒者。而品酒達人分享，倒酒之前，可以試著將瓶子滾動一下，讓酵母沉澱物充分混合，經由這步驟而增添更多風味，享受真正sparkling的絕妙口感。
500趴絕不能錯過的Coopers系列活動
向來以精準的眼光網羅美食，讓生活隨時都有新樂趣的「PChomeX 家好選物」，在本次的500趴戶外派對推出「Coopers Cool Bar」讓現場民眾暢飲來自澳洲的黃金浪湧，木作Bar檯訴說澳洲與啤酒釀造的意象，展現Coopers百年來堅持傳統家釀的精神，現場還有過關率100%的俄羅斯轉盤闖關活動、以及包括「Coopers啤酒單人套餐(搭贈麻膳堂花生)」、「Coopers任選三入同歡組」等超值優惠，更有以瓶換瓶的「黑啤 Hour」限定快閃活動，讓熱愛啤酒的朋友們，在二小時內悠閒暢飲「Coopers經典英式精釀黑啤酒」，用濃郁的麥香與黑巧克力香，開啟微醺的週末夜。
嘉義名店桃城雞排「拌」出創新好滋味
若民眾無法參與今年盛大的500趴活動，亦可前往JASONS Market Place、微風超市等購買Coopers啤酒及其他家好選物系列，保證不踩雷、沒遺憾，用精選美食打造美好日常！「PChomeX 家好選物」精選來自嘉義的桃城雞排，是當地超過20年的排隊炸物名店，更是得過嘉義百大的當紅品牌。其中美式薄皮雞腿塊特別採用嫩雞腿肉，口感比一般雞胸肉更加厚實多汁；台式無骨鹽酥雞每塊都是採用去骨雞肉，而且肉塊飽滿，尺寸比一般鹽酥雞還大一些，一口咬下更添滿足感；或是融合台、美、韓三國經典炸雞特色，首創DIY醬拌方式的「紫蘇梅醬爆拌拌雞」及「蜂蜜芥末醬爆拌拌雞」，先炸後拌，調出自己最愛的好味道，蘇梅醬微甜中帶點酸V的鹹香味，蜂蜜芥末醬甜而不膩，帶出微嗆辣味，買回家只要簡易氣炸烹調，醬汁拌上肉汁飽滿的薄皮雞腿塊，不管在味覺、嗅覺皆是一大享受，再搭配Coopers啤酒，就是釋放平日工作壓力的最療癒享受！
麻膳堂水餃5分鐘上桌，亦可化身撫胃系煎餃
無論是小酌還是暢飲之後，來點麻膳堂的撫胃系美食也超滿足！以招牌煎餃重新調整肥瘦比例，推出「麻辣豬肉、玉子韭菜、韭黃豬肉」3種口味的冷凍即食水餃，滾水煮5分鐘後即可享用。內餡中鮮甜蔬菜帶來加倍的豬肉油脂香氣，皮薄肉多的特級鮮味，製作成「冰花煎餃」零失敗！
多碰杯、常碰面！一同相約感受來自澳洲的黃金浪湧！今年的500趴以「Better me. Better Life.更好的自己、更好的生活」為主題，在疫情之後，讓我們一起用質感好物，享受更美好的生活吧！
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
了解更多Coopers：https://bit.ly/3HSv92n
了解更多桃城雞排：https://bit.ly/30ZHpNS
了解更多麻膳堂水餃： https://bit.ly/30XxI2J