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青少年防心肌炎！第二劑建議隔12週接種　最常見症狀曝光

▲指揮中心決議我國青少年要接種第二劑BNT疫苗，今（30）日公布青少年接種BNT後心肌炎的發生情況，共通報23例，其中男生19例，女性為4例，不舒服的情況，最多以「急性胸悶、胸痛」為主。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心決議我國青少年要接種第二劑BNT疫苗，今（30）日公布青少年接種BNT後心肌炎的發生情況，共通報23例，其中男生19例，女性為4例，不舒服的情況，最多以「急性胸悶、胸痛」為主。（圖／指揮中心提供）

編輯中心/綜合報導

2021-11-30 15:20:24｜2021-11-30 15:23:39

由於國際間變種病毒Omicron疫情逐步升溫，指揮中心決議我國青少年要接種第二劑BNT疫苗，今（30）日公布青少年接種BNT後心肌炎的發生情況，共通報23例，其中男生19例，女性為4例，不舒服的情況，最多以「急性胸悶、胸痛」為主。

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今天下午指揮中心記者會，由疾病管制署預防醫學辦公室防疫醫師陳婉青發生青少連接種情況，陳婉青指出，截至11月24日止，全國藥物不良反應通報中心研判歸類，男性19人中有16人需要住院，現已出院，3人僅需門診追蹤、不需住院；女性都需要住院，4人中有3人已出院。

▲心肌炎。（圖／指揮中心提供）
▲出現心肌炎或心包膜炎的青少年，有不舒服情況，最多以「急性胸悶、胸痛」為主，佔8成，第二名是「運動後或平躺時出現呼吸困難」的情形。（圖／指揮中心提供）
陳婉青表示，青少年接種BNT後，出現身體不適症狀多在2週內顯現，出現心肌炎或心包膜炎的青少年，有不舒服情況，最多以「急性胸悶、胸痛」為主，佔8成，第二名是「運動後或平躺時出現呼吸困難」的情形，發燒、心悸、疲倦等現象則較少出現。

從9月22日到11月3日出現心肌炎或心包膜炎的青少年，共16位住院青少年中，有9人出現心肌炎症狀、1人心包膜炎、兩者都有的有6位；16名青少年經住院評估檢查，有12人心肌酵素異常，佔75%；有15位心電圖異常，佔73%；心臟超音波明顯心室收縮功能下降的有2人，佔13%。

陳婉青指出，根據文獻報告，接種mRNA疫苗後發生心肌炎或心包膜炎的實際機率尚不清楚，加上各國監測系統、醫療系統機制不同，但是仍有數據顯示，心肌炎好發的年齡層為小於30歲，8成為男性，且「有7成以上會在接種第二劑才出現心肌炎或心包膜炎」，60％到100%會出現心肌酵素增高，60％到90%心電圖異常，明顯心室收縮功能下降則不到2成。

▲心肌炎。（圖／指揮中心提供）
▲根據外國研究，心肌炎好發的年齡層為小於30歲，8成為男性。（圖／指揮中心提供）
衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎表示，委員會先前考量青少年接種mRNA疫苗容易出現心肌炎，而且打第二劑比第一劑高，所以才暫緩，但是指揮中心仍建議青少年接種第二劑。

不過，李秉穎表示，參考加拿大、歐盟監測數據，若將第一劑第二劑的施打間隔延長，比如從3到4周延長到6到14周後，不但不會影響疫苗抗體生成性，反而會讓心肌炎發生的情況會減少，目前則建議間隔12周後打第二劑。

李秉穎說，美國曾發現青少年間隔3週就打第2劑，發生心肌炎比率仍有上升，特別是年輕男性，因此青少年接種第二劑，要持續關注不良反應，在接種二劑後28天內持續掌握，台灣個案大部分14天內會感到胸痛胸口不適、心悸、心跳不規則等，建議儘速就醫。（編輯：孫唯容）

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