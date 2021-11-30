149.9 萬起！Mazda CX-9 Captain Seat 導入第二排旗艦座椅
台灣馬自達於今日（11/30）推出 Mazda CX-9 Captain Seat，導入全新第二排獨立雙座旗艦座椅，方向盤及雙前座/第二排座椅加熱裝置，正式售價分別為：25T 2WD Touring 149.9 萬；25T 2WD Premium-Captain Seat 176.9 萬，新增方向盤與雙前座/第二排座椅加熱功能，升級第二排獨立雙座旗艦座椅與中央走道；25T AWD Signature 188.5 萬，配置 i-ACTIV AWD 智慧型四輪驅動、雙開啟模式電動天窗與 Nappa 真皮座椅；25T AWD Signature-Captain Seat 192.9 萬，提供多元置物空間設計的第二排中央多功能控制台、方向盤與雙前座/第二排座椅加熱功能，預計將於 2 月起開始陸續交車。
2GameSome - 有車賞
2021-11-30 18:25:00
第二排獨立雙座旗艦座椅
Mazda CX-9 25T 2WD Premium-Captain Seat，升級第二排獨立雙座旗艦座椅，乘客可自由調整座椅傾角及前後距離，且增加扶手及椅背兩側泡棉面積，乘坐更加舒適。第二排中央走道可讓乘員更易穿梭進出於第二排與第三排座椅之間，感受寬敞便利的空間機能性。雙前座與第二排的加熱座椅及方向盤加熱功能，讓車主於寒冬時愜意享受溫暖的駕乘體驗。25T AWD Signature-Captain Seat 第二排獨立雙座旗艦座椅搭配中央大型控制台，提供充足的置物空間與 USB/置杯架等功能，滿足後座多元的使用需求。
Mazda CX-9 本次導入全新獨立雙座旗艦座椅，提供更多元的座椅配置，豪華格局再度進化，全車系以 149.9 萬起的正式售價接單上市，欲了解更多新車相關訊息與規格配備，歡迎造訪Mazda官方網站(http://www.mazda.com.tw/)或親臨 Mazda 全國展示中心。