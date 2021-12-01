煮麻油雞「少1步驟」湯頭甜2倍！婆媽點頭：一秒擊垮冬天
時序已經進入秋天，天氣微涼，早晚溫差大，不少人就想要來一碗熱呼呼的雞湯，暖心又補身體，而常見的雞湯除了香菇雞、蒜頭雞、剝皮辣椒雞以外，麻油雞也是天冷的大熱門，但你知道麻油雞怎麼煮才專業嗎？近日，就有網友分享麻油雞「獨門作法」，引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-12-01 11:08:48
原PO在臉書社團「家常菜」貼文指出「現在溫度是要開始下降是嗎？跟你拼了！全酒麻油雞就對了，只要在煮的時候，加入兩瓶半的米酒，讓米酒蓋到雞肉上面，然後省去加水這步驟，轉中火讓酒精揮發之後，湯就很鮮甜，肉也會入味好吃！」
貼文一出，網友紛紛回應「夭壽勒....整個流口水」、「正確喔！全酒麻油雞更暖胃喔」、「真正內行都是不加水的」、「不加水+1我家小孩都敢吃」、「我老公就愛全酒不加水，冬天低溫也不怕」、「冬天喝全酒麻油雞真的超暖，一秒就擊垮低溫」。
另外，也有不少網友分享「不過記得喝完全酒麻油雞湯不要開車騎車喔哈哈」、「喝完鑽進被窩，暖到出不來」、「全酒麻油雞真的湯頭很甜，米酒揮發的香氣真的有夠好喝」、「燉好可以吃到酒被蒸發後的清甜好喝，家人也都是煮全酒的，不加半滴水」。（編輯：張嘉哲）