女星接班百億家產「引退12年」 52歲貴婦現況曝光
港星郭可盈24歲參加香港小姐選美，拿到進演藝圈的入場券，一拍TVB《刑事偵緝檔案》就火紅，和蔡少芬、宣萱及陳慧珊齊名「無線台四大花旦」，最後卻選擇回家接班百億產業，淡出演藝圈12年，郭可盈在上月舉行52歲生日派對，金碧輝煌的派對現場超奢華，而郭可盈保養得宜的凍齡容貌也讓外界驚豔。
記者羅凌筠/綜合報導
2021-12-01 13:59:50｜2021-12-01 14:03:47
郭可盈爸爸是香港塑膠廠大王郭達昌，據傳身家百億、擁5間公司，千金出身的郭可盈選擇嫁給愛情，和TVB演員林文龍於2004年結婚，生下女兒Tania，郭可盈家中排行老二，爸爸過世前希望她接手家族事業，郭可盈也逐漸淡出演藝圈，打理爸爸留下來的百億資產。投資有道的郭可盈，被爆出2005年豪擲5000萬（約台幣1.8億元）買下「一號銀海」4戶豪宅，如今市值漲到1.2億（約台幣4.3億元）。
淡出演藝圈的郭可盈在上月過52歲生日，戴著綠寶石項鍊華麗現身，郭可盈臉蛋凍齡、身材纖細，狀態比過去拍戲時還要好。此外，郭可盈家中不只出一個明星，弟弟郭可頌的老婆，是九頭身名模熊黛林。