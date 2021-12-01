不滿挺台怒掐鐵路咽喉？中歐班列不停靠立陶宛

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而開往俄羅斯加里寧格勒的中歐班列，立陶宛是必經之地，在過去，火車通常會在立陶宛首都維爾紐斯停靠，並卸載集裝貨櫃。但現在這一方案不再可行，因為過境列車也不再停靠維爾紐斯，而是直接開往加里寧格勒。
ACE物流公司負責人Tomas Jankauskas表示，貨櫃卸載已經變得非常複雜，現在貨櫃的卸載工作是在立陶宛和加里寧格勒之間的過境點進行，再從那裡將貨櫃運回維爾紐斯。Tomas Jankauskas補充，由於兩國之間的緊張局勢並未緩和，這種情況似乎很難在短時間改變。
先前《Rail Freight》曾經分析中國利用一帶一路以及中歐班列作為政治武器的可行性。國際關係研究院研究員弗蘭斯-保羅．範德普滕（Frans-Paul van der Putten）曾表示，中國最初發起「一帶一路」倡議的原因之一，是要與美國地緣政治競爭。中國與歐盟國家的關係似乎也是如此，立陶宛就是最好的證明。
自去年9月8日起，首趟從中國西安出發直達立陶宛維爾紐斯的線路常態化營運，每週開行兩班，這條線路是「德國快線」的一部份，原先維爾紐斯只是一個卸貨點，但由於市場需求旺盛，後來改為固定站點。
不過就立陶宛在中歐班列版圖上的重要性來說，外界認為，不再經停立陶宛可能對中國來說更傷。立陶宛主要作為過境國的巨大潛力，因加里寧格勒成為近年來大受市場歡迎的海鐵聯運線路，而立陶完是必經之地，也是連接中國與西歐北歐的理想過境點。由鐵路運輸至立陶宛的貨物，可以經由主要港口克萊佩達港 （Klapeida）廣泛的海運連接快速分撥至德國、荷蘭、丹麥、瑞典等國家。但若是走傳統線路，很耗時且運費高。
若中國以中歐班列為壓制立陶宛的手段，不但可能誤傷其他沿線國家，甚至會損害整條線路，在貨量增加、擁堵、延誤不斷的當下，堵至一條優質線路的代價恐怕難以計算。