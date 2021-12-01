啥食物賣相差卻超好吃？網指「1台早餐」：怎麼看都不對
飲食文化淵遠流長，依照著氣候與器具的變革，不同國家紛紛衍生出獨一無二的特殊美食。就有名網友曾嘗試網路上的食譜，雖味道尚可，但料理過程及成品的外貌都不甚理想，故詢問眾老饕心目中賣相差，味道卻一等一的美食是什麼。總結眾人所述，台式古早味早餐鹹豆漿奪得最多票數。
編輯中心/綜合報導
2021-12-01 16:00:20
原PO於PTT上以「聽起來很像廚餘但好吃的料理」為題發文，說明曾製作當年網路上很紅的泡麵加布丁，還有據說有海膽味的布丁加醬油，比較正經的則聽過燉雞湯時可以加蘋果，都是些比較讓人意想不到的料理組合，故詢問「有什麼料理方式聽起來很像製造廚餘，但是意外好吃的嗎？」
經網友們熱烈回應，台灣的古早味早餐鹹豆漿，在眾多賣相奇特的美食中拔得頭籌「鹹豆漿」、「鹹豆漿看起來像噴，聞起來也像噴，但就好吃」、「鹹豆漿真的好好吃」、「酸辣湯、鹹豆漿、鹹粥、八寶粥」。
其他中華料理、日式料理及韓式料理紛紛上榜，「皮蛋豆腐攪碎加香菜」、「泡麵＋美乃滋吃起來像章魚燒」、「雜炊，其實就是吃剩的，跟廚餘也差不多了」、「菜尾湯」、「韓國拌飯」、「韓式煎餅、大阪燒、廣島燒，都是清冰箱剩菜好菜色」、「肉鬆攪拌後的稀飯」。 （編輯：李惠婷）