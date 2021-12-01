▲ KYMCO S6 開賣！搭『年終超級享』最低 48,900元可入手！尊榮換電免費再一季

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綠能國民車 全能座駕 Ionex S6
立基於 Ionex 3.0 新世代電動機車科技優勢，S6 是一台以全能座駕作為開發理念、專為綠能騎士所設計的都會移動電動機車。S6 搭配 12 吋輪圈，降低車身座高至 750mm，登坐更方便，重心降低，騎乘更安心，配置 6.5kW 動力馬達、2 顆 Ionex 大電池，擁有 155 公里續航力，0-50km/h 加速過程僅需 4.2 秒，極速高達 88km/h。S6 也一如 Ionex 3.0 其他機種相同，皆具備充電版與換電版兩種車型選擇，以相同價位提供不同需求買家選擇。
豪華購車大禮包 年底「超級享」優惠方案堪稱今年最超值
瞄準年底購車高峰，KYMCO 為回饋消費者對於 Ionex 3.0 從推出以來的高度支持，特別於年底推出「超級享」優惠方案，購買 Ionex 3.0 旗下任一款車型皆提供購車金加碼優惠，從 i-One、S7 與 S7R 分別可享有 KYMCO 直接提供的3,800元、5,000 元與 6,000 元購車金，12 月最新上市的 S6 更可獲得 6,600 元全車系最高原廠補助。以 S6 車型汰舊換新購車為例，若於雙北市地區購入，加總工業局 7,000 元＋環保署 3,000 元＋環保局 9,000 元＋振興加碼 8,000 元＋Ionex 購車金 6,600 元＋報廢車 300 元等補助金，僅需 48,900 元就可輕鬆入手！(其他縣市詳見官網)
「Ionex 年終超級享」優惠方案除了加碼購車金補助，購車更贈送 Ionex 專屬好禮，購買 Ionex 3.0 所有機種皆贈送 Ionex 安全帽（市價 690 元），其中 i-One 更加送後靠墊雅緻型（市價 1,590 元）、S7 與 S7R 加送 S 系列後扶手靠墊（市價3,390 元），S6 更加送 Ionex 手機架（市價 1,680 元）與 S 系列後扶手靠墊（市價 3,390 元），購車最高可獲得超過 5 千元的 Ionex 精品隨車贈送，絕對是今年最佳入手時機。
2022 年第一季尊榮換電加碼延長 「換電免費799/499」服務資費方案搶先公佈
Ionex 3.0 主張多元能源補充方式，全車系皆提供充、換電版兩種能源補充讓消費者依照需求自由選擇，KYMCO 為了全方位滿足顧客，讓電動車更容易進入消費者生活，更延伸推出全球獨創的「尊榮換電 專人送電」服務，一推出後大獲好評，積極於六都部署的「尊榮換電」目前服務區域最新已擴增至 39 個行政區，KYMCO 為回饋消費者的大力肯定與支持，將原先年底前尊榮換電免費服務再延長至 2022 年第一季。
KYMCO 佈建 Ionex 換電站邁向今年目標1,000站的達成，在今天也正式公告開通 709 站，建置突破 800 站。光陽 Ionex 今年從今年 9 月起「換電免費 騎到飽」注入 Ionex 3.0 家族全機種買氣能量，創造264%爆高成長率，一度超車第二撼動市場版圖，目前穩定晉級前三大。迎向 2022，KYMCO 於年終記者會搶先公佈 2022 年第一季「換電免費799/499」方案，S6、S7、S7R 每月最高 799 元折抵；i-One車主每月最高 499 元折抵，就是要提供消費者最高優惠，輕鬆跟上電能行列。