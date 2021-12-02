重返東京近郊時光隧道　懷舊街景現身埼玉

近來日本各地吹起了昭和復古的流行風潮，擁有許多昭和復古景點的埼玉縣自然成為懷舊旅遊的熱門選擇之一。像「日本式」老街與建築物，是台灣與日本共同的歷史記憶，想必台灣旅客來到時，也會有相同的懷舊感觸。從西武園遊樂園這次設計的「昭和過往時光」懷舊街區為出發點，其實可以發現埼玉縣也充滿著各式各樣的「懷舊景點」，那麼疫情之後，不妨來一場過往至今日本懷舊景點的悠閒旅行。
生活消費中心/綜合報導
2021-12-02 08:00:00
靠近龍貓森林附近狹山丘陵的西武園遊樂園，穿過大門後就能看到1960年代的昭和時光，映入眼簾的皆是充滿活力的過往風景。除了美食與各種現場體驗之外，經常舉辦的各種活動，更能把遊客們完全帶入全新的情感世界中。
位於埼玉縣比企郡的玉川溫泉，源泉來自地下1700公尺，可說是泉質優良的高品質天然溫泉。因為其悠久的歷史及方便的交通，更被譽為「昭和傳統風格的日歸天然溫泉」。除此之外，還有販賣許多昭和懷舊點心和主題商品的店鋪及遊戲區，並時常舉辦各種昭和懷舊同樂活動。
台灣近年來興起了不少老屋翻修的熱潮，日本也不例外，像是從1883年看著越谷區域成長的秤屋，就是一座至今約120年的翻新大戶老屋。在這裡可以體驗嚴選食材的法國料理餐廳與山產料理餐廳，並設有出售不含農藥及化學肥料的野菜商店，還有抒壓按摩沙龍與活動展演空間都一應俱全。