韓首確認5例染Omicron　其中一例列本土

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韓國疾病管理廳發布新聞稿說明，除先前列為疑似感染案例的夫妻與其友人外，在日前對海外入境確診者全面實施的病毒分析結果中，也發現兩例感染Omicron病毒。
首先被列為疑似案例的40多歲夫婦11月24日從奈及利亞返韓，與入境當天接他們回家的男性友人分別在25日及29日確診。防疫當局今天確認3人感染Omicron病毒。
與這對夫婦同住的兒子，及確診友人的3名親友後續也確診，病毒分析結果預估本週出爐。
此外，同樣從奈及利亞入境韓國的2名60多歲女性也確認感染Omicron病毒。她們在11月23日入境、24日確診。
防疫當局表示，患者除呼吸道症狀及肌肉痠痛外，未出現其他特別症狀；正就相關接觸者展開調查。
為迅速防堵新型病毒擴散，韓國政府組成特別對應小組，今天召開第一次會議，決定加強既有對非洲地區8個國家的入境管制，原未受限的奈及利亞也列入適用對象，包括持短期簽證者將限制入境，入境者必須在指定設施隔離10天，並接受4次PCR核酸檢測。
而自其他國家入境者，3日凌晨零時起無論是否接種疫苗都必須居家隔離10天，接受3次PCR檢查，持短期簽證者則須在指定設施隔離。
除對海外移入確診者全面進行病毒分析外，社區感染案例中若有感染Omicron可能者，也必須進行相關分析。
完全接種者若接觸確診者不必隔離的現行做法將部分強化。若接觸Omicron感染者，一律得隔離，而且隔離時長從現行的10天延長至14天。（編輯：馮昭）1101201