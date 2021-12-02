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Subaru透露2022年新車計畫，BRZ預計明年第一季交車，Solterra、Levorg陸續登場

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2021-12-02 00:25:21

Subaru於日前發表小改Forester，略修飾的外觀與更聰明的EyeSight 4.0讓Forester新鮮感與競爭力都獲得提升，而在發表之餘我們也與意美集團執行長進行訪談，內容當然就是消費者最關注的2022年新車導入計畫。

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Subaru於日前發表小改Forester，透過外觀小幅修飾及導入EyeSight 4.0智慧輔助系統，讓Forester在駕乘感受與市場新鮮度及競爭力都獲得提升，在發表會當中台灣意美也安排媒體與執行長進行訪談，其內容最重要和消費者最關注的就是關於2022年的新車計畫。

首先於11月初台灣意美已開放全新世代BRZ預售活動，關於車型提供手排149.8萬元與自排153.8萬元預售價，目前首波30台BRZ已全數完銷，台灣意美隨即積極爭取更多配額，並展開第二波預售活動，預計2022年第一季會陸續交車。

BRZ目前正展開第二波預售活動，預計2022年第一季會陸續交車。
BRZ目前正展開第二波預售活動，預計2022年第一季會陸續交車。
台灣意美2022年新車計畫當然不會只有BRZ，由於2022年台灣將實施CAFÉ油耗新制，為能通過新車販售20.9km/L平均油耗，所以必須要導入電能車款因應，因此台灣意美2022年首要任務就是加緊導入首款搭載e-SGP平台的Solterra純電休旅車。Solterra規劃前驅與四驅兩種車型，其中前驅單馬達能具有201hp/27kgm動力和460公里續航里程表現，而兩具馬達則有214hp/34.3kgm動力與530公里續航里程，至於導入車型並未說明，不過以Subaru品牌形象應該會選擇四驅版本，而導入時程僅表示會在2022年，詳細時間點並未說明，預計也要落在第三季左右，因在此之前會先進行充電裝置佈點。

2022年首要任務就是導入Solterra純電休旅車及充電站佈點。
2022年首要任務就是導入Solterra純電休旅車及充電站佈點。
Solterra座艙格局相當讓人期待。
Solterra座艙格局相當讓人期待。
Solterra擁有201hp/27kgm和214hp/34.3kgm兩種規格車型。
Solterra擁有201hp/27kgm和214hp/34.3kgm兩種規格車型。
除了Forester台灣另一頗受消費者喜愛及期待的Levorg，關於這部分油2022年首要任務就是導入Solterra因應CAFE規範加上現階段晶片短缺因素，因此新世代Levorg還不確定2022年是否有機會導入，當然先前才推出的全新WRX當然也還要再等等。

因晶片短缺因素與Solterra先行導入，新世代Levorg還不確定2022年是否會導入。
因晶片短缺因素與Solterra先行導入，新世代Levorg還不確定2022年是否會導入。
當然WRX也還是要繼續等待。
當然WRX也還是要繼續等待。
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