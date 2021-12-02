▲ 奧運射擊甜心任活動大使 Nissan 休旅家族科技配備優惠上身 Juke 熾熱特仕版限量上市

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自即日起至 2021 年 12 月 30 日止，入主 Nissan 休旅科技戰隊，再享「Nissan 烹派豪禮」SHARP Healsio 水波爐、5 千元現金(或等價振興券)升級 4 萬配件金、高額分期 0 利率、舊換新 5 萬元優先領，國產車 Kicks、X-Trail 更享 68 無限里程延長保固等超狂烹派豪禮，讓消費者輕鬆入主，同步享受健康自煮生活。
Juke「熾熱特仕版」展間鑑賞會活動資訊：
|時間
|經銷公司
|展示據點
|賞車電話
|賞車地址
|12/1(三)~12/4(六)
|裕信汽車
|新店所
|02-89199911
|新北市新店區中興路三段9號
|裕昌汽車
|一心所
|07-7165637
|高雄市前鎮區一心一路356號
|12/5(日)~12/7(二)
|誠隆汽車
|濱江所
|02-25163700
|台北市中山區濱江街213號
|國通汽車
|永康所
|06-2814291
|台南市永康區中華路995號
|12/8(三)~12/11(六)
|元隆汽車
|桃園所
|03-3601111
|桃園市桃園區中山路1300號
|匯聯汽車
|員林所
|04-8532366
|彰化縣大村鄉中山路二段329號
|12/12(日)~12/14(二)
|裕新汽車
|經國所
|03-5333888
|新竹市經國路一段2號
|裕唐汽車
|松竹所
|04-22470688
|台中巿北屯區松竹路三段8號
|12/15(三)~12/19(日)
|裕民汽車
|五權西所
|04-23825779
|台中市南屯區五權西路二段1161號