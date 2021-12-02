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奧運射擊甜心任活動大使 Nissan 休旅家族科技配備優惠上身 Juke 熾熱特仕版限量上市

▲ 奧運射擊甜心任活動大使 Nissan 休旅家族科技配備優惠上身 Juke 熾熱特仕版限量上市
▲ 奧運射擊甜心任活動大使 Nissan 休旅家族科技配備優惠上身 Juke 熾熱特仕版限量上市

2GameSome - 有車賞

2021-12-02 02:25:00

裕隆日產汽車邀請奧運射擊甜心「證件妹」吳佳穎，擔任「Nissan 休旅科技戰隊」活動大使，以兼具熱血與樂趣的火藥手槍實力，帶領 Nissan 休旅科技戰隊火力全開。為回饋喜愛 Nissan 休旅車系的消費者，裕隆日產限時推出由 Kicks 領軍、包含 X-Trail及 Juke 的 Nissan 休旅科技戰隊，自 2021 年 12 月 1 日至 12 月 30 日止，國產休旅車 Kicks 及 X-Trail 推出限時優惠 2 萬元可享升級原建議售價 3 萬元之「科技套件」W-HUD 智慧抬頭顯示器、X-miro 電子智慧後視鏡；進口休旅車 Juke 推出限量 60 台「熾熱特仕版」，外觀搭配英倫經典賽車格紋車貼，並導入熾熱個性橘/黑跳色內裝，再贈送限時交車禮 X-miro 電子智慧後視鏡，享舊換新熾熱價 95.9 萬元起。

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自即日起至 2021 年 12 月 30 日止，入主 Nissan 休旅科技戰隊，再享「Nissan 烹派豪禮」SHARP Healsio 水波爐、5 千元現金(或等價振興券)升級 4 萬配件金、高額分期 0 利率、舊換新 5 萬元優先領，國產車 Kicks、X-Trail 更享 68 無限里程延長保固等超狂烹派豪禮，讓消費者輕鬆入主，同步享受健康自煮生活。

Juke「熾熱特仕版」展間鑑賞會活動資訊

時間

經銷公司

展示據點

賞車電話

賞車地址

12/1(三)~12/4(六)

裕信汽車

新店所

02-89199911

新北市新店區中興路三段9號

裕昌汽車

一心所

07-7165637

高雄市前鎮區一心一路356號

12/5(日)~12/7(二)

誠隆汽車

濱江所

02-25163700

台北市中山區濱江街213號

國通汽車

永康所

06-2814291

台南市永康區中華路995號

12/8(三)~12/11(六)

元隆汽車

桃園所

03-3601111

桃園市桃園區中山路1300號

匯聯汽車

員林所

04-8532366

彰化縣大村鄉中山路二段329號

12/12(日)~12/14(二)

裕新汽車

經國所

03-5333888

新竹市經國路一段2號

裕唐汽車

松竹所

04-22470688

台中巿北屯區松竹路三段8號

12/15(三)~12/19(日)

裕民汽車

五權西所

04-23825779

台中市南屯區五權西路二段1161號

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