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臺灣每天約60人死於心臟病，心臟疾病已經蟬聯國內十大死因第二名超過十年以上。臺中榮總急診部林子傑主任說明，成年人猝死，有八、九成是因為心臟的原因所造成的。冠狀動脈提供心肌所需的血液跟氧氣，而冠狀動脈疾病最主要是因為不穩定、富含脂質的粥狀樣斑塊突然破裂，引發血小板聚集，產生纖維凝集塊，形成局部血栓並導致血管阻塞，一旦完全阻斷導致心肌壞死，就會產生心肌梗塞。
心肌梗塞 及時搶救避免腦缺氧
林子傑主任解釋，心肌梗塞死亡的有一半以上在送達醫院前就死亡了，最主要的原因是當心肌在缺氧或壞死的時候，心臟電位容易變的不穩定，很容易誘發心律不整。其中心室纖維顫動是心因性猝死最常見的初始心律，心臟只是在顫抖，心室無整體收縮能力，無法造成有效的心臟輸出量，如不及時搶救，常造成患者腦部缺氧甚至死亡。
電擊去顫術 影響病人預後效果
電擊去顫術是唯一有效的治療方式。心室纖維顫動發生時，前1分鐘使用電擊器，超過九成的病人都可成功轉變到正常心律，每晚1分鐘使用，機會減少7-10%，也就是說5分鐘後再使用約僅有50%的機會。心室纖維顫動被成功轉變到正常心律，恢復到正常跳動，對於病人的預後是有很大的差別，所以說為什麼希望能在到院前就能提早使用。
資料來源：健康醫療網 中年男運動突發心肌梗塞 「AED」救一命
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