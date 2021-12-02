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花蓮門諾醫院胃腸內科主任鄭穆良醫師說，肝癌是國人第二大癌症死因，而B肝、C肝就是肝癌最主要的原因。「早期大約有9成的肝癌都是因為B、C肝，後來慢慢變8成，現在大約7成。雖然慢慢下降，但還是很高比例。」
根據衛生福利部公布的最新108年國人死因統計報告，肝癌共造成7881人死亡，其中約7成與B型肝炎有關。相當於每年有超過5千人因B肝導致的肝癌失去生命。
鄭穆良主任說，雖然B肝病友們看似沒什麼症狀，但只要發炎，就代表肝細胞正在被破壞。「一直發炎的肝臟就像一直在燃燒的肝臟，它會纖維化、再來就比別人更容易肝硬化，自然就變成肝癌高風險族群。」
根據衛福部統計，肝癌死亡年齡中位數是70歲。鄭穆良主任說，大約往前推十年、約在55~60歲左右是肝癌的好發年齡。「但肝癌重視的是預防，在發生癌症之前，通常肝臟已經發炎很長一段時間，所以40~60歲的時候，特別需要定期追蹤，用抗病毒藥物介入就是最佳選擇。」
以鄭穆良主任所待的門諾醫院為例，目前列管的B、C肝病友大約有6000人，雖然交通不便，但醫師下鄉巡迴、宣導衛教，因此有6、7成左右的病友都進行定期追蹤，即使發現肝癌也都在早期，還能用積極性療法治療。
正確保肝！醫師詳解B肝治療4大迷思
很多病友認為，肝指數只要正常，就代表「肝臟沒事」，再加上平常不會有什麼症狀，因此缺乏積極治療的動力。對此，鄭穆良主任提醒B肝治療的四大迷思，強調積極追蹤和治療，才是B肝病友保護自己的最好方式。
迷思1／肝指數正常就代表正常？
鄭穆良主任說，病毒濃度只要高，就有可能引起肝臟發炎，指數正常可能只是剛好當時沒有發炎，不代表其他時間沒有發炎。
迷思2／B、C肝沒症狀就沒事？
有B、C肝的人，不一定會有症狀，但肝臟可能已經嚴重發炎。鄭穆良主任說，除了要定期追蹤、積極治療，也需要注意生活習慣。如果還有抽菸、喝酒、吃檳榔的習慣，會比一般人更容易產生肝硬化，建議及早用抗病毒藥物介入。
迷思3／現代人不會有B肝、老人才會有？
雖然台灣自1986年開始新生兒全面施打B肝疫苗後，B肝帶原者數量下降不少，但推算起來，今年35歲以上的民眾多數沒有接種，B肝帶原者的可能性還是很高。鄭穆良主任說，35歲以上有B肝帶原的比例，男性約20%、女性約15％，相當於每5~7個人就有一個人是帶原者。
目前除了45歲以上民眾可以利用國健署免費成人健檢篩檢B、C肝之外，鄭穆良主任也建議35~45歲的人自行到醫院做健檢，部分醫院有提供40歲以上免費B、C肝篩檢的服務。
迷思4／B肝只要吃一次藥就會沒事？
鄭穆良主任說，身體的免疫變差了，B肝病毒就會跑出來，所以穩定、持續地服用B肝抗病毒藥物，更能預防肝硬化、甚至肝癌的發生。而現在的B肝抗病毒藥物副作用低、安全性高，病友可以與醫師討論後，按照病情、治療史、生活習慣、服藥順從性等方面來評估，選擇自己最適合的藥物與服藥方式，以達到良好的疾病控制效果。
預防肝癌該做什麼檢查？
而肝癌最可怕的就是「來得無聲無息」，鄭穆良主任表示，肝臟沒有神經、很難發現問題，因此只要有B肝或C肝，都建議要定期追蹤。
「國健署現在推『成人健檢』，其中有免費的B、C肝檢測，只要是45~79歲，不知道自己有沒有B、C肝，都能進行一生一次的檢查。如果已經發現有B、C肝，建議先到醫院做一次詳細檢查，接下來每半年做一次追蹤。」鄭穆良主任表示。
適合的肝癌檢查
抽血：B型肝炎表面抗原﹙HBsAg﹚及C型肝炎抗體（anti-HCV）檢查。
胎兒蛋白＆超音波：建議一起做，也是肝癌高風險族群定期追蹤的最好工具。
資料來源：健康醫療網 7成肝癌與B肝有關！ 保肝先懂4大B肝治療迷思
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