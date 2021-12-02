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國人平均餘命超過80歲，然根據衛福部統計，國人不健康年數高達8.47年，顯示台灣民眾有10%的壽命是在不健康的狀態。賈淑麗副署長指出，台灣高齡化速度遠快於其他先進國家，長期照顧需求人口每年以2萬人數激增，串聯醫療體系以提供更精準的照護、預防失能，是目前積極努力的方向。台灣安進總經理李宜真表示：「安進自2017年首度提出『Predict & Prevent預測與預防』思維，盼轉變傳統『Break & Fix生病後接受治療』概念，積極攜手產官學整合資源專業，聚焦高齡社會下的骨質疏鬆議題，自2019年攜手中華民國骨質疏鬆症學會和彰化縣衛生局，首創全台第一個社區巡迴骨質密度篩檢車計畫，已在彰化縣各鄉鎮協助近4000名65歲以上長者接受骨質密度檢測。2020年亦與臺大醫院雲林分院、臺灣楓城骨科學會共同合作打造雲林縣日長照骨鬆醫療照護網計畫，為數千名長者骨骼健康把關，充分體現政府民間公私協力精神。」
中華民國骨質疏鬆症學會理事長黃兆山則強調，台灣高齡化速度遠高於世界，其中女性髖部骨折率更是高居世界第九、亞洲第一，高齡長者的骨鬆骨折防治已是首要課題不容忽視，強化65歲以上長者之骨鬆篩檢勢在必行。同時，黃兆山理事長也建議將FRAX十年骨折風險評估納入慢性病風險評估平台，並合理開放健保骨質疏鬆藥物治療，以期促進高動力永續樂齡社會。
肝臟疾病、心理健康亦為樂齡社會重要一環
本屆論壇更是同時聚焦於肝臟疾病、心理健康的疾病進行探討，邀請台灣公衛及肝病相關專家，探討台灣如何在良好的國家政策基礎上，打造一個更完整的國家B肝防治政策，讓高齡者能遠離肝癌，肝硬化的風險，並達到WHO的肝炎管理目標。同時如何透過科技及跨界合作，改善老年與照顧者良好的心理健康照護。
康健人壽總經理暨執行長邵駿崴分享，迎接超高齡社會，心理健康也是不容忽視的重要議題。康健人壽長期以來透過「360康健指數」調查報告，深入了解國人身心靈各面向的健康狀態，也發現台灣民眾的壓力指數普遍較其他國家高，今年因為疫情的衝擊，「心理健康」更成為民眾最關切的議題，當台灣邁向超高齡社會，長者們和其照顧者的壓力指數和心理健康都不容忽視。
提供專業心理諮商服務的遠距抱抱平台，鳴醫股份有限公司創辦人暨執行長謝懿進一步針對台灣的心理健康概況以及數位科技可以如何提供解方進行分享。他表示，長期心理上有情緒低落或其他問題的10人中，僅有4人有病識感，但僅有3人願意採取行動求助專業，資訊不明確、缺乏信任感、或交通距離等能力問題，都是抗拒心理諮商的可能原因，遠距抱抱平台的建立，即是運用數位科技來協助有需求民眾，讓更多長者和照顧者擁有更良好的心理健康照護，以迎接樂齡社會。
資料來源：健康醫療網 銀髮海嘯來臨 台灣安進攜手產官學拓展「預測與預防」思維
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