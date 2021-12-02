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在《職場防疫措施調查》中，上班族最有感的防疫措施為辦公室總量管制（居家、分流等），有高達8成上班族覺得公司規劃的防疫政策合乎期待，顯見提升職場安全的觀念已成主流，值得注意的是，隨著國內第一劑新冠疫苗覆蓋率突破7成，近8成贊成以疫苗護照為進入辦公室的條件，以降低群體染疫風險。此外，上班族最滿意的政府防疫措施為公共場所強制戴口罩（25.3%）。另有3成認為邊境管控仍有改善空間，但邊境控管仍有解封之日，唯有儘快提高新冠疫苗覆蓋率，日常生活才能早日恢復。
台灣每年10月都會接種季節性流感疫苗，由於流感和新冠肺炎高風險族群雷同，民眾對「混打」流感疫苗和新冠肺炎疫苗有所疑慮，台灣疫苗推動協會理事長黃玉成指出：「近期研究發現，染疫前6個月有接種過流感疫苗者，與沒有接種相比，住加護病房或到急診的機率較低，不論是否已接種新冠疫苗，民眾都能在醫師評估下及早注射，全面保障自身、家人與職場健康。」崔麗心也表示：「別以為流感只是普通感冒，因為流感造成的重症以及併發症，可能造成後續健康問題，還沒接種的人快挽起袖子，保護自己保護他人。」
防疫聯盟再升級 18家企業躍身成防疫先鋒
台灣疫苗推動協會與衛福部疾病管制署聯手舉辦企業流感防疫聯盟已邁向第6年，今年將新冠疫情期間企業防疫措施納入評選指標，本次共18間中小企業響應，藉由台灣疫苗推動協會認證、疾管署指導，並頒發「企業新冠流感打擊聯盟」尖兵獎金獎、銀獎以及銅獎。此外《職場防疫措施調查》也發現，逾4成受訪者表示公司有補助施打流感疫苗，希望能有更多企業加入認證行列，金獎代表如中華航空公司、國瑞汽車、葡萄王生技更是六年來補助全體企業員工免費接種流感疫苗，讓企業防疫指數大幅上升。
台灣疫苗推動協會榮譽理事長李秉穎，最後呼籲接種流感疫苗能有效預防流感、降低重症風險，冬天是病毒活躍度最高的時候，不論公費自費都應儘速接種，提升保護力，未來協會將持續推廣「企業流感打擊聯盟認證」，號召更多企業加入，創造安心友善的職場環境。
資料來源：健康醫療網 新冠流感夾擊也不怕 企業主動出擊提升職場防疫力
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