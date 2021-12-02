新冠又變種！常態篩檢成必要？唾液PCR無痛檢測神助攻！

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鑒於頻繁針對鼻腔以及深部口咽進行採檢，部分人相對排斥、更有人難忍不適；打造「口水機」的富佳生技，在本次醫療展中，特別設置專區，讓民眾了解用唾液採檢的流程以及相關設備產品，以及居家篩檢、提高檢測頻率「保護自己、保護他人」的理念。
防阻病毒擴散。檢測頻率才是重點！非侵入性唾液篩檢 有助健康把關
富佳生技董事長廖本揚指出，公司先前開發完成的唾液PCR快篩機器、通過食品藥物管理署醫材緊急使用授權（EUA）審查後，已經可以在專業醫療人員的操作下、利用唾液檢體進行新冠病毒檢測。
目前則進一步發展可用於居家自行篩檢的唾液PCR快篩平台，與專業版相較，家用平台採檢套件因為要適合居家各年齡層使用者，所以唾液收集杯組設計稍做變更，此外，檢測時間也從原本的90分鐘、縮短至75分鐘。
該平台現正在國、內外進行臨床試驗，待收案量達到規定後，將比照專業版申請緊急使用授權（EUA），希望可以成為第一台進入家庭、不需要專業人力協助的居家唾液PCR快篩平台。
未來使用者只要在家裡將生物晶片插入機器，然後往透明的小杯子吐口水、加入緩衝液搖勻，將樣本注入生物晶片，等待結果出爐即可。「不管是六、七歲，還是六、七十歲，只要是會用手機的人，照著面板指示，都能自行操作這個機台。」
面對omicron叩關，唾液PCR快篩也能維持原有的靈敏度、準確度嗎？廖本揚指出，omicron變種病毒突變位置是在棘蛋白，而唾液PCR檢測標的的核酸基目前還沒有相關變異，理論上不影響檢出。但是公司目前已經跟南非台商接洽，近期將會免費提供機台作為防疫物資、保護台商家人健康，同時與當地醫院合作，檢測機台對變種病毒的檢測能力，期待近期可以有初步的研究成果。
步入新冠常態社會：疫苗、檢測、藥物 通通都需要！
台大公衛學院詹長權教授指出，在這兩年新冠疫情歷程當中，有好幾個國家其實就是利用比較廣泛的篩檢，來作為了解疫情與控制疫情的方式。這種作法的好處就是比較能夠有數字來掌握社區感染的現況，做好分流與解封的手段。
他表示，雖然現在已經普遍開始打疫苗，但篩檢的需求仍然是存在的！「因為社會中還是有不打疫苗的人。」詹長權指出，不管是因為年齡不在疫苗適應症涵蓋範圍內，還是因為健康因素或是宗教因素等，就是有人「不打」或是「不能打」疫苗。「這些人，必需要被保護、也要保護別人，這個時候就是要透過檢測！」
他表示，這兩年來當我們對這個病毒越來越了解，包括病毒感染都有一定的歷程，例如潛伏期等等。因此，如果可以透過較為頻繁的檢測，每天、每週、或是每個月，就可以一定程度來確認這個人被感染的風險很低。「因為你有檢測！」
這次出現新的變異株後、很多國家恢復邊境防堵。詹長權指出，邊境管制人員不得不接觸外來人群，在不知道外來人民有沒有感染風險的情況下，也是要靠檢測。「新加坡就是針對防疫人員、邊境工作人員每週檢測一次，靠這樣能夠早點發現感染者！」
所以「頻繁的檢測是有必要的！」不過，比較可惜的是，一開始發展的PCR等相關檢測多以「鼻咽」以及「口咽」檢體來進行，也就是要在鼻跟口很深的部分採取檢體來檢測，以至於如果要非常頻繁的檢測、就顯得很不人道。特別是對於老人跟小孩、更是很痛苦的事。所以包括比爾蓋茲基金會或是很多大學就開始發想比較好的方式，包括唾液檢測在內，相對沒有侵入性。
像是香港很早就使用唾液檢測來進行邊境把關，而台灣入境也開始用唾液檢測。「證明唾液是可以用來檢測新冠病毒一項可行的檢體。」詹長權指出，所以如果有研發成功唾液篩檢的方法，不管是驗病毒或是抗原，都是我們可以廣泛、頻繁透過檢測來作為了解疫情或是控制至情的防疫方法， 都值得鼓勵。
至於如何才能恢復正常生活？詹長權指出，我們如果要逐漸走向正常生活，第一個得要把疫苗覆蓋率持續拉高，依據Delta經驗，疫苗要打到九成以上、尤其是六十歲以上這群人。第二個就是要不斷檢測，檢測的目的是為了調整防疫策略、口罩政策有沒有機會調整。「檢測有把握、疫苗夠多的時候，才知道可以開放到什麼程度！」他表示，此外，今年度也開始有了不錯的藥物，再把藥物補滿，就有機會把新冠「流感化」來處理。
從防疫到日常保健。建構家庭成員健康照顧平台
當未來真的擺脫病毒之後、篩檢平台是否就無用武之地？ 富佳生技董事長廖本揚指出，富佳並不只是在開發一個新冠肺炎檢測系統，而是在開發一個家用健康照護平台。該平台未來可以延伸利用，包括其他呼吸道疾病、腸胃道疾病、口腔疾病，甚至是有一些癌症等，只要是唾液中能夠找到生物標記的疾病，我們都希望未來有機會透過這個平台把關，「成為一個家庭成員的健康照護平台」。本次參與醫療科技展也是希望讓同業以及醫療領域的研究人員們，看到這個平台的潛力、未來有機會合作開發。
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