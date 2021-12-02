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全方位智慧醫院：長庚醫院從病人到門診就診、用藥、檢查、檢驗、診斷、住院到出院的過程，運用資訊科技、AI人工智慧、BI智能面板，致力打造全方位的智慧醫院，提供智能、安全、效率的醫療服務。
鑑於全球超過2,600萬人受到心臟衰竭影響，長庚醫院運用AI發展「人工智慧心電圖心臟疾病篩檢軟體」，可即時運算偵測出左心室收縮功能障礙。也針對嬰幼兒常見疾病發展「人工智慧超音波檢測兒童髖關節發育不良」，透過AI自動判讀髖關節構造，精準找出髖關節不良的嬰幼兒。
現場並展示由長庚醫科公司研發的遠距醫療工作車及行動遠距診療箱，在雙方合作下，透過資訊的整合介接，可提供離島與偏鄉全時段、多專科的遠距會診服務。
尖端科技特色醫療：長庚醫院現正積極推展細胞治療及尖端科技醫療，呈現達文西機器手臂在各式手術創新應用成果、ROSA機器手臂在腦部和脊椎微創手術的應用，尤其對癲癇治療有很好成效。
針對環境健康議題，除安排有趣的互動教育外，長庚檢驗醫學科特別提供「尿液12項重金屬檢驗套組」及「環境荷爾蒙分析」，以靈敏度極佳的質譜儀進行精準檢驗，避免塑化劑、鎘米、含鉛中藥材危害，並及早發現及早治療。
創新研發成果：長庚醫院創新研究能量屢在生醫研發指標性競賽「國家新創獎」大放異彩，2021年獲獎數再創新高，在全台醫療機構中獨佔鰲頭。本次特別挑出具代表性及創新性的主題分享，例如：以人工智慧輔助臨床髖部骨折、骨質疏鬆的風險；人工智慧模擬合成X光片大幅降低病人輻射暴露的風險；改良子宮頸環、人工造口和口咽罩，提高病人使用上的接受度與舒適度；透過一滴血快速檢驗診斷兒童常見的注意力不足過動症等。
社會公益及榮耀展現：長庚醫院每年社服基金支出約8.2億元，遠超出法令規定應提撥金額4.9億元。在公益榮耀專區特展出近年參與偏鄉醫療、關懷弱勢保護、運動醫學推廣、預防保健及健康促進的成果；以及長庚醫院積極參與國家級競賽，無論在臨床照護、智慧科技、病人安全等主題都獲得良好成績，榮耀與實力相輝映。
台灣醫療科技展自12/2展至12/5，歡迎大家透過免費索票系統，到場實際感受AI智慧時代帶來的醫療便捷與精進。
資料來源：健康醫療網 【2021醫療科技展】長庚推四大專區 迎接AI智慧醫療時代
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